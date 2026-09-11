Achille Lauro e Geolier spiazzano i social con il nuovo singolo ‘Per noi’: “Dentro ci sono le nostre storie” I due artisti sono usciti con il primo duetto dopo l'esibizione in coppia all'Olimpico di inizio estate. E il cantante romano sorprende scegliendo la lingua di Napoli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA/RaiPlay

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Dall’incontro davanti a 60 mila persone allo Stadio Olimpico di Roma, alla prima collaborazione ufficiale in studio. Achille Lauro e Geolier sono usciti oggi, 11 settembre, con l’attesissimo "Per noi". Il singolo che unisce due artisti diversi per storia, stile e provenienza, ma accomunati dal desiderio di raccontare le proprie radici senza trasformarle in una semplice etichetta. Ad anticipare l’uscita era stato proprio Lauro, con un annuncio social che era in realtà una riflessione profonda sui valori e sul percorso di entrambi. Ora, dopo un’estate da protagonisti – con i rispettivi singoli "Canzone d’amore e "Perdutamente" – i due artisti si preparano a tornare stabilmente in vetta alle classifiche con questa collaborazione inedita. Ecco tutti i dettagli.

Achille Lauro e Geolier, il nuovo singolo "Per noi" dopo il duetto all’Olimpico

Il punto di partenza, la genesi per il nuovo singolo di Achille Lauro e Geolier, è stato il concerto di Geolier allo Stadio Olimpico, lo scorso giugno. In quel frangete Lauro era salito sul palco come ospite per interpretare insieme a lui "Fotografia", uno dei brani più popolari del rapper di Secondigliano. Da quella serata, e da un’intesa che nel tempo si è trasformata in amicizia, è nata l’idea di lavorare a una canzone comune.

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"Per noi", pubblicata su tutte le piattaforme da Atlantic Records Italy/Warner Music Italy, è un brano diverso, non costruito per l’impatto immediato. Si tratta di una ballad malinconica e romantica, sospesa tra distanza, desiderio e possibilità di ritrovarsi. Al centro, un testo che mescola italiano e napoletano. E soprattutto la novità assoluta, cioè Lauro che per la prima volta esce dalla sua ‘comfort zone capitolina’ e sceglie di cantare in napoletano, andando incontro simbolicamente all’amico.

Alla vigilia dell’uscita, proprio Achille Lauro aveva spiegato il senso dell’incontro tra i due repertori con parole molto personali: "Roma e Napoli sono due luoghi diversi ma che condividono tantissimo. Hanno una storia enorme, una cultura profonda, la grande Musica, il teatro, il cinema, l’arte. Ma soprattutto hanno le persone. Siamo cresciuti in mezzo alla gente vera, alla gente normale, a quelle persone che conoscono il valore del sacrificio, del lavoro, della fatica e anche della sofferenza. Dentro ‘Per noi’ ci sono le nostre storie, le nostre persone, quello che siamo stati e quello che siamo diventati. E forse è proprio per questo che ci rende così simili: non dimenticare mai da dove veniamo".

Le reazioni social al nuovo singolo di Achille Lauro e Geolier

Nelle primissime ore dalla pubblicazione, Per noi ha già attirato l’attenzione dei fan con reazioni social estremamente positive. Non ci sono ancora dati consolidati, per misurare il percorso del brano nelle classifiche, ma l’accoglienza immediata mostra una forte curiosità nei confronti di una collaborazione attesa da tempo.

A colpire il pubblico è soprattutto il modo in cui Achille Lauro ha scelto di misurarsi con il napoletano, provando a entrare nel territorio musicale di Geolier senza apparire come un semplice ospite "Grandi, insieme invincibili, avete spaccato", scrive un utente. "Capolavoro", aggiunge un altro, mentre qualcuno si limita a un’esclamazione che riassume il senso delle prime reazioni: "Che meraviglia". Insomma, il brano sta già volando online dopo poche ore. E solo i primi dati ufficiali ci diranno quanto in alto riuscirà ad arrivare. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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