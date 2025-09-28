Achille Lauro e Celeste Dalla Porta stanno insieme? Il gossip impazza
Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono arrivati insieme infiammando la Milano Fashion Week, c'è chi parla di un'amicizia speciale tra i due.
Ogni Milano Fashion Week porta anche nuovi gossip e l’ultimo in ordine di tempo riguarda Achille Lauro, il cantante record di biglietti venduti, e Celeste Dalla Porta. I due hanno già collaborato in passato al videoclip di "Incoscienti giovani" ma sembra che ora ci sia un bel feeling: sono davvero solo amici o dietro la loro vicinanza si nasconde un sentimento più profondo? La scintilla del chiacchiericcio è scoppiata, quando il cantante e l’attrice hanno fatto il loro ingresso insieme alla sfilata di Dolce & Gabbana, sorprendendo fan e addetti ai lavori.
Achille Lauro e Celeste Dalla Porta stanno insieme? Tutti gli indizi
I due non sono certo estranei: la loro conoscenza risale al set del videoclip Incoscienti giovani, dove avevano recitato fianco a fianco mostrando un’alchimia che non era passata inosservata. Già allora molti avevano ipotizzato una simpatia particolare, ma senza prove concrete i rumors erano rimasti sullo sfondo. Questa volta, però, l’apparizione condivisa ha riacceso con forza le voci su un legame speciale.
All’ingresso dello show SS26, Lauro e Celeste sono stati immortalati mentre scendevano dallo stesso van nero, sorridenti e rilassati, pronti a farsi fotografare prima di prendere posto in prima fila. Le immagini, circolate rapidamente sui social, mostrano i due in atteggiamenti di grande complicità, scatenando la fantasia dei follower che non hanno perso tempo a chiedersi se tra loro stia nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia.
Alcuni presenti raccontano di sguardi e risate condivise che avrebbero reso l’atmosfera quasi intima, mentre altri sostengono che la coppia fosse semplicemente felice di vivere insieme un momento mondano importante. In ogni caso, la curiosità attorno a loro è esplosa, tanto che diversi siti e pagine di gossip hanno rilanciato le foto, alimentando la discussione online.
Non solo i fan: anche esperti di gossip hanno parlato apertamente di "amicizia speciale", lasciando intendere che tra il cantante romano e la giovane attrice potrebbe esserci una passione in crescita. C’è chi ipotizza un flirt appena sbocciato, chi immagina una relazione ancora tenuta lontana dai riflettori, e chi invece resta convinto che i due vogliano solo divertirsi insieme senza etichette.
Per ora, né Achille Lauro né Celeste Dalla Porta hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Entrambi si sono limitati a pubblicare scatti della serata, evitando riferimenti reciproci. Una scelta che non fa che aumentare l’alone di mistero intorno a questa coppia, con i fan che dovranno monitorare i social alla ricerca di nuovi indizi. Intanto il cantante si gode anche il ritorno come giudice ad X-Factor.
