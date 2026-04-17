Achille Lauro, fuori l’edizione speciale ‘Comuni Immortali’: “Un ultimo giro di musica”. Tre inediti dopo l'addio a X-Factor A un anno da “Comuni Mortali”, debutta oggi un’edizione speciale dedicata all’amore impossibile: un progetto che anticipa il lungo tour negli stadi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo un anno a dir poco da record, che ha visto la pubblicazione di alcuni dei progetti più personali e significativi della sua carriera, Achille Lauro torna a sorprendere il suo pubblico con una novità pazzesca. È infatti disponibile da oggi "Comuni Immortali", edizione speciale del disco "Comuni Mortali", un progetto ancora più ampio che prevede ben 3 brani inediti e anticipa la vera essenza di ciò che sarà il 2027, un anno che vedrà Achille Lauro impegnato in un nuovo e imperdibile tour negli stadi. Ed è proprio per questo che il cantante ha anche deciso di lasciare il ruolo di giudice a X Factor per potersi dedicare esclusivamente alla sua musica: ecco tutti i dettagli.

Achille Lauro, esce il disco ‘Comuni Immortali’: "Un ultimo giro di musica prima degli stadi"

L’edizione speciale "Comuni Immortali" nasce come naturale evoluzione del precedente capitolo discografico, che aveva messo al centro dediche personali e racconti intimi. In questa nuova versione, però, lo sguardo si allarga: le storie raccontate da Achille Lauro diventano condivise, universali, in grado di parlare a un’intera generazione. Il progetto si arricchisce con 3 brani inediti e include anche pezzi recenti come Senza una stupida storia e In viaggio verso il Paradiso.

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La traccia simbolo è proprio quella che dà il titolo all’intero disco, Comuni Immortali, un brano che racconta un amore impossibile e assoluto, un sentimento così potente da spingere chi lo prova a sfidare perfino il destino. Accanto a questa dimensione intensa troviamo La città degli angeli, scritta tra Stati Uniti e Italia, che si presenta come una vera e propria riflessione generazionale, e La via dei guai, un racconto corale dedicato a chi attraversa la vita tra cadute e rinascite.

"Quest’anno, nonostante i tantissimi impegni, sono riuscito a scrivere molto, a vivere a lungo all’estero, tra Los Angeles e New York, e a comporre tante canzoni, alcune delle quali sento in modo particolare – ha raccontato Achille Lauro – Per celebrare questo anno stupendo abbiamo pensato a una nuova edizione speciale del disco che ha segnato un nuovo percorso della mia carriera. Voglio restituire alle persone che ci stanno donando così tanto amore un ultimo giro di musica, da cantare insieme, prima dei nostri primi stadi. L’energia che ricevo ogni giorno mi travolge e mi spinge ad andare sempre oltre. "Comuni Immortali" è dedicato a tutte le persone che hanno reso possibile questo anno: alle nostre storie e a quella musica che ci tiene uniti, rendendoci, in qualche modo, senza tempo".

Achille Lauro, tour estivo "Per sempre noi" 2027: le date

L’uscita di "Comuni Immortali" arriva al culmine di un periodo straordinario per Achille Lauro. Negli ultimi mesi l’artista ha superato i 500mila biglietti venduti tra il tour nei palazzetti e i live già annunciati per il prossimo anno. Il nuovo progetto discografico si lega infatti a doppio filo alla dimensione live: nel giugno 2026 debutterà negli stadi con tre appuntamenti evento, tra cui Roma e Milano già esauriti, mentre nel 2027 partirà il tour "Per sempre noi", che toccherà le principali città italiane.

Tutte le date del tour "Per sempre noi" 2027:

3 giugno 2027 UDINE – BLUENERGY STADIUM

6 giugno 2027 BOLOGNA – STADIO DALL’ARA

11 giugno 2027 BARI – STADIO SAN NICOLA

15 giugno 2027 MILANO – STADIO SAN SIRO

22 giugno 2027 TORINO – ALLIANZ STADIUM

26 giugno 2027 PADOVA – STADIO EUGANEO

30 giugno 2027 ROMA – STADIO OLIMPICO

10 luglio 2027 MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

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