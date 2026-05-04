Achille Lauro conquista il Messico (grazie a Laura Pausini): “Non smetterò mai di ringraziarla" Un duetto a sorpresa tra i due cantanti, dall’altra parte del mondo, ha letteralmente conquistato tutti: per Achille si aprono le porte dell’America Latina.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Laura Pausini è da molti anni una delle artiste italiane più amate anche a livello internazionale, e in particolar modo in America Latina, dove la cantante si trova proprio in questo momento in occasione del suo Yo Canto World Tour 2026. Ma quello andato in scena a Città del Messico è stato un concerto a dir poco straordinario, reso ancora più speciale dalla presenza di Achille Lauro, salito sul palco con Laura per offrire al pubblico presente un duetto da brividi. Un momento magico che il cantante ha poi riportato anche sui social omaggiando l’amica e collega Laura con parole di profonda gratitudine: ecco cosa ha detto.

Laura Pausini, il concerto a Città del Messico conquista tutti (anche Achille Lauro)

Se un concerto di Laura Pausini è già di per sé indimenticabile, a rendere la serata ancora più speciale durante il grande spettacolo della cantante a Città del Messico è stato l’ingresso a sorpresa di Achille Lauro. I due artisti, che abbiamo già avuto la fortuna di vedere insieme più volte, hanno regalato al pubblico una versione potentissima di "16 marzo", reinterpretata per l’occasione proprio in spagnolo. Un momento che ha fatto letteralmente esplodere di gioia l’arena e le 15mila persone presenti. Dopo l’emozione vissuta sul palco, Achille Lauro ha voluto condividere sui social tutta la sua gratitudine nei confronti di Laura Pausini, e le sue parole sono arrivate dritte al cuore di tutti.

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"Quello che Laura Pausini ha costruito all’estero è sopra ogni immaginazione. Forse non ci rendiamo davvero conto di cosa abbia fatto questa artista incredibile e di cosa significhino le sue canzoni per il mondo. Vederlo e viverlo non è solo un onore unico, ma anche una nuova consapevolezza che tutto è possibile. Laura non solo mi ha spronato, invitato, coccolato, presentato al Messico, ma mi ha costantemente aiutato a creare dei legami per provare a proseguire questo percorso in futuro. Non smetterò mai di ringraziarla e continuo a pensare che i più grandi personaggi che ho avuto il privilegio di incontrare nel mio percorso abbiano in comune la purezza, la passione e la generosità. Laura, sei un regalo per tutta l’Italia e meriti davvero la carriera da superstar che hai. Grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo da ogni parte del Sud America! Messico sei infinito! Te quiero mi amor".

Achille Lauro omaggia Laura Pausini e il web esplode: "Meriti un successo come il suo"

La meravigliosa dedica di Achille Lauro nei confronti di Laura Pausini ha immediatamente scatenato tantissimi commenti da parte degli utenti del web ormai profondamente innamorati di questa coppia artistica. "Che belle parole per Laura, meriti un successo come il suo", si legge in un commento su Instagram. E ancora: "È un vero onore che, grazie a un’artista del calibro di Laura, il mondo intero possa scoprire e apprezzare la tua incredibile capacità creativa. Vogliamo che tu sappia che tutte le Americhe, da nord a sud, ti accolgono a braccia aperte, con tutto il nostro amore e la nostra profonda ammirazione. La tua musica ora fa parte dell’intero continente!".

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