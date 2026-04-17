Achille Lauro, colpo da maestro: l'arte del vuoto pieno dietro l'addio a X Factor. Comuni Immortali genera nuova attesa e lo riporta in tour L'addio a X Factor poi il ritorno trionfale sul palco degli stadi per Comuni Immortali: è così che Achille Lauro si lascia desiderare dal suo pubblico (che è sempre più numeroso)

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Lo abbiamo conosciuto cupo, con gli occhiali scuri e un tatuaggio stampato sul viso – Pour l’amour – che potremmo definire come l’inizio di tutto. A distanza di pochi anni, il suo percorso è già arrivato a un punto di non ritorno, perché da corpo estraneo è diventato dispositivo del sistema. Per Achille Lauro, quel passaggio si è materializzato con X Factor. Non tanto per la visibilità – già metabolizzata negli anni di Sanremo – quanto per il cambio di funzione, che si è spostata da elemento perturbante a figura regolatrice, da performer che destabilizza a giudice che legittima. È di certo un elemento di tensione, perché proprio nel momento in cui il pubblico sembra aver assorbito definitivamente un’anomalia, neutralizzandone la carica sovversiva, ha scelto la mossa più radicale: andarsene.

Achille Lauro, il vuoto come strategia

Il "vuoto" evocato non è mai una mancanza. Nel caso di Achille Lauro, l’assenza mediatica funziona come dispositivo semantico perché elimina il contorno per ristabilire gerarchie di senso. E proprio adesso che l’artista è spinto a essere continuamente accessibile, raccontabile e replicabile – tra social, televisione e storytelling permanente – la sottrazione ridefinisce il perimetro della propria presenza.

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Un vuoto pieno, quindi, perché carico di intenzione: crea attesa, ricostruisce distanza, restituisce opacità a una figura che rischiava di diventare troppo leggibile. E diciamocelo chiaramente: l’eccesso di prevedibilità coincide spesso con la perdita di desiderio. Lauro segue qui un copione classico, perché l’icona non può essere costantemente disponibile senza perdere il proprio statuto simbolico.

Il ritorno tra i Comuni Immortali

Dentro questa logica, il repackage di "Comuni Mortali" è un gesto coerente. Dopo anni in cui il corpo di Lauro si è fatto superficie simbolica – tra sacralità, gender fluidity e iconografie stratificate – il ritorno alla "mortalità" è una riconfigurazione del punto di vista. Il progetto sposta l’asse dall’immagine al vissuto, dalla rappresentazione all’esperienza.

Ma proviamo a ragionare in maniera più sottile. Achille Lauro non abbandona l’estetica estrema che accompagna la sua musica, ma la mette in crisi dall’interno. Il Lauro "divino" non scompare, ma viene riassorbito in una dimensione più umana. È una costruzione continua, che gioca sullo smascheramento programmato per sostenere la sua credibilità artistica. Il rischio, altrimenti, sarebbe restare prigioniero del proprio immaginario, trasformando ogni nuova apparizione in una replica attenuata delle precedenti.

Il tour negli stadi, il corpo come risposta

Dopo 15 date nei palazzetti – tutte sold out, da Eboli a Firenze, da Torino a Bologna – Lauro debutta negli stadi con Comuni Immortali: il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini come anteprima, il 10 giugno allo Stadio Olimpico di Roma (già sold out) e il 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano (sold out anche questo). Nel 2027, poi, il progetto Per sempre noi allarga ulteriormente la mappa: Udine, Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova, Roma, Messina – otto date, otto stadi, una tournée che sa già di consacrazione.

Proviamo però a non concentrarci troppo sulla dimensione venue, ma sulla logica che le sottende. Il palco da stadio è l’opposto del vuoto strategico perché è massa, volume, presenza corporea e totale. Ma in questo caso la contraddizione è solo apparente. Lauro non riempie gli stadi nonostante la sottrazione mediatica, ma grazie a essa. L’assenza dalla tv funzionerà esattamente come previsto perché rialza la soglia dell’attesa e trasforma il concerto in evento invece che in appuntamento fisso. Il corpo che torna sul palco davanti a migliaia di persone porta con sé tutto il peso di ciò che nei mesi precedenti non ha più mostrato.

Il live negli stadi è poi oggi l’unico spazio in cui la musica si sottrae alla logica del consumo frammentato. Lo show di Lauro – con la sua densità visiva, la cura maniacale dell’impianto scenico – è esattamente il formato in cui tutto l’edificio estetico costruito negli anni deve reggere senza mediazioni.

La dittatura dell’estetica

Negli anni, Lauro ha lavorato dentro una sorta di dittatura dell’estetica senza mai subirla davvero. Al contrario, ne ha esasperato i codici fino a renderli visibili, smontandone ogni automatismo. Ha dimostrato che la superficie non è necessariamente superficialità, ma può essere uno spazio di significato complesso. Ma ogni strategia estetica, se reiterata, rischia di diventare formula. Ed è qui che interviene la scelta di sottrarsi.

La decisione di mettere in pausa la propria iper-presenza visiva lo sottrae alla logica del consumo continuo, quella che trasforma ogni artista in un flusso di contenuti. Lauro rifiuta questa dinamica con un gesto pratico, interrompendo il circuito.

Perché il punto, in fondo, è proprio questo. Un artista costruisce valore sia attraverso ciò che mostra sia attraverso ciò che decide di trattenere. L’evento esiste solo dopo un’assenza. Il desiderio nasce dalla distanza. E Lauro sembra aver compreso che il vero controllo è saper riconoscere quando staccare la spina al momento giusto. Così, mentre il sistema accelera e chiede presenza costante, lui crea una frattura. Non più solo apparizione, ma ritmo, misura, sottrazione.

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