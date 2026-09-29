Achille Lauro - “Comuni Immortali”, festa grande su Canale 5 (con Laura Pausini): scaletta, ospiti e cosa farà Laila Hasanovic Stasera andrà in onda lo show di San Siro del cantante romano, con duetti memorabili e un momento dedicato all'alta moda con protagonista la fidanzata di Sinner.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Achille Lauro è pronto a portare in televisione uno dei momenti più spettacolari del suo 2026. Stasera, martedì 29 settembre, Canale 5 trasmetterà finalmente "Comuni Immortali", il concerto-evento registrato allo Stadio San Siro di Milano lo scorso 15 giugno, tappa conclusiva del tour negli stadi dell’artista romano. Si tratta di un live epocale, tra grandi successi e brani più recenti, che unisce musica, scenografia, ospiti di livello e alta moda, restituendo al pubblico televisivo tutto l’universo visivo di Lauro. Tra le presenze più attese quella di Laura Pausini, protagonista di due duetti, mentre lo spazio dedicato alla prima collezione femminile firmata dal cantante per Dondup porterà in scena anche Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner. Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni sullo show.

Achille Lauro, l’evento a San Siro arriva in tv su Canale 5

Il tour "Comuni Immortali" di Achille Lauro aveva chiuso il suo percorso a San Siro, il 15 giugno scorso, con una serata-evento che ora è diventata uno speciale televisivo, in onda oggi in prima serata su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La messa in onda è prevista attorno alle 21.45, subito dopo La Ruota della Fortuna, e lo spettacolo è di quelli davvero imperdibili. Per la regia televisiva di Luca Antonini, lo show seguirà il concerto di Lauro in tutte le sue fasi: dalle hit ai momenti più intimi, fino alle performance di maggiore impatto visivo, in un racconto per immagini che non tralascerà nessuna delle spettacolari tappe della carriera del cantante.

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Ospite d’eccezione sarà Laura Pausini. La cantante romagnola salirà sul palco per una nuova versione di "16 marzo" e per "La solitudine", uno dei brani più riconoscibili del suo repertorio. Nel corso del concerto ci sarà spazio anche per Boss Doms, al fianco di Lauro in "Rolls Royce", e per il soprano Valentina Gargano, ospite in "Perdutamente".

La scaletta completa del concerto di Achille Lauro su Canale 5

La scaletta di Comuni Immortali attraversa quasi 30 brani e mette insieme titoli di epoche diverse all’interno della discografia di Achille Lauro. Si parte da "Amor" e "Bam Bam Twist", per passare poi a brani come "Me ne frego", "Amore disperato" e "Rolls Royce", fino al finale con "C’est la vie" e il classico "Incoscienti giovani". Ecco la scaletta prevista nello speciale in onda stasera:

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza una stupida storia

La via dei guai

Marilù

Perdutamente con Valentina Gargano

Cristina

Me ne frego

Amore disperato

Rolls Royce con Boss Doms

La città degli angeli

Domenica

16 marzo

Maleducata

Medley di "Pessima", "Cadillac 1920", "Bvlgari Black Swing" e "Thoiry Remix"

La bella e la bestia

Comuni immortali

In viaggio verso il paradiso

16 marzo con Laura Pausini

La solitudine con Laura Pausini

C’est la vie

Incoscienti giovani.

Il momento con Pausini arriverà quindi nella parte finale dello show, a costituire uno dei passaggi più attesi dell’appuntamento televisivo.

Il ruolo di Laila Hasanovic nello show di Achille Lauro

In "Comuni Immortali" ci sarà spazio anche per una sorpresa non da poco. Durante "Maleducata", infatti, il palcoscenico di San Siro si trasformerà nella sfilata di Erotica, la prima collezione femminile di Achille Lauro in veste di direttore creativo di Dondup. 39 look verranno portati in passerella all’interno del concerto, in una fusione fra spettacolo live e fashion show, con la partecipazione di top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.

E tra le modelle presenti ci sarà anche Laila Hasanovic, nota al pubblico italiano per la relazione con il tennista Jannik Sinner. Laila indosserà un capotto gessato total black, una cintura con la fibbia decorata con la scritta Erotica, e avrà un maxi-spacco che lascerà intravedere autoreggenti velate e un vertiginoso tacco a spillo. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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