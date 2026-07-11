Achille Lauro si prende una pausa, la sorpresa per il compleanno e l'estate più lunga: "Sarò lontano da tutto" Achille Lauro compie 36 anni e si regala lo speciale "La Città degli Angeli - Live negli Stadi" con il quale saluta il pubblico prima di una lunga pausa tutta dedicata alla scrittura

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Una scrittura che nasce solo di notte, quella che dice di amare Achille Lauro, quando tutto tace e i pensieri più veri trovano finalmente spazio per emergere. È lì, in quel silenzio, che ha scelto di affidare ai suoi fan le parole più intime degli ultimi mesi: "Amo la notte. Amo scrivere mentre il mondo intero dorme. È come se tutto, in quel silenzio, si nascondesse qualcosa di profondo. Come se l’ultimo a restare sveglio riuscisse alla fine ad ascoltare i pensieri più preziosi del mondo".

Un messaggio che arriva proprio nei giorni che hanno preceduto il suo compleanno, festeggiato l’11 luglio con lo speciale La Città degli Angeli – Live negli Stadi pubblicato alle 14 su YouTube, e che oggi sembra una piccola confessione pubblica. Perché dietro l’artista che ha riempito stadi e infiammato palazzetti, c’è pure un uomo che sente il bisogno di fermarsi, respirare, e ritrovare se stesso in quella notte di cui ci sentiamo tutti partecipi.

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Achille Lauro, dall’addio a X Factor ai grandi live negli stadi

Non è un mistero che l’ultimo anno di Lauro sia stato tra i più intensi della sua carriera. Il tour nei palazzetti sold out in tutta Italia, il debutto assoluto negli stadi con le tappe all’Olimpico di Roma e a San Siro, la data speciale di Rimini, fino all’appuntamento estivo di Olbia: un susseguirsi di appuntamenti che lui stesso descrive senza mezzi termini come "un incessante tornado". Ed è proprio in quel vento, ammette, di essersi perso ma di essersi anche perdutamente innamorato di tutto quello che ha vissuto insieme al suo pubblico. Da qui, anche la decisione di lasciare X Factor, cui ha partecipato come giudice, per dedicarsi unicamente alla sua musica e tornare sul palco in maniera memorabile.

Ora, però, arriva il momento della pausa. Una scelta fatta per mettere distanza tra sé e il rumore, per ritrovare la concentrazione necessaria a scrivere. "Passerò l’estate a scrivere, lontano da tutto", ha dichiarato, lasciando intendere che il prossimo capitolo della sua musica nascerà proprio in questi mesi di silenzio volontario. Un allontanamento che, stando a quanto trapelato nelle ultime settimane, potrebbe protrarsi ben oltre l’estate: si parla di un periodo di sei mesi lontano dall’Italia, dedicato alla ricerca di nuovi suoni e a nuovi progetti, anche televisivi, prima di tornare a riempire gli stadi nel 2027.

La scelta di fermarsi

È comunque qualcosa che conosciamo bene, negli artisti che si spendono senza riserve: dopo l’euforia dei grandi eventi, il bisogno fisiologico di ritirarsi per rielaborare tutto ciò che si è vissuto.

E se il presente è fatto di valigie e di partenze, il pensiero è già rivolto al ritorno. "Aspettando ogni secondo il momento in cui ci incontreremo di nuovo, per vivere quelle notti insieme. Ancora una volta, ancora noi", scrive, chiudendo il suo messaggio con un saluto che è già una promessa: "A presto, con tutto l’amore possibile, Lauro".

Un compleanno, dunque, vissuto non con i grandi festeggiamenti a cui i fan sono abituati, ma con un gesto più intimo: una lettera aperta, scritta di notte, che racconta la stanchezza e insieme la gratitudine di chi ha scelto di fermarsi proprio quando tutti si aspettavano il contrario. Perché a volte, per tornare più forti, bisogna prima sparire. Anche questo è un colpo di teatro. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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