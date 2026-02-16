Achille Lauro chiude le Olimpiadi, brividi prima di Sanremo 2026: “Per me è speciale, sono onorato” Achille Lauro sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un’emozione unica prima di Sanremo.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Prima di salire sul palco di Sanremo 2026 come co-conduttore, Achille Lauro vivrà un momento indimenticabile. Il cantante romano, nato a Verona, sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’evento, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona, promette spettacolo e grandi emozioni. Tra sport, musica e celebrazione della bellezza italiana, Lauro si prepara a regalare un finale memorabile ai Giochi.

Achille Lauro e l’onore di chiudere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Achille Lauro, artista noto per il suo stile eclettico e la sua presenza scenica, è stato scelto per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’annuncio è stato condiviso direttamente sui suoi social nella mattinata del 16 febbraio, subito dopo la conferma ufficiale da parte di Filmmaster, la società responsabile delle cerimonie olimpiche. «Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante, che celebra la bellezza, lo sport e la forza di unire le persone», ha scritto il cantante, mostrando entusiasmo e gratitudine per l’invito.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Lauro, nato a Verona, l’emozione è doppia: tornare nella propria città natale per un evento internazionale rappresenta un momento simbolico e personale. La cerimonia, che si terrà nell’iconica Arena di Verona, è attesa da milioni di spettatori in tutto il mondo, e Lauro promette di renderla indimenticabile con la sua energia unica.

Dal palco olimpico a Sanremo 2026: un febbraio da protagonista

Questo appuntamento rappresenta solo il primo di una serie di impegni importanti per Achille Lauro. Dopo la cerimonia di chiusura, infatti, il cantante romano si preparerà a co-condurre il Festival di Sanremo 2026, un ruolo di grande visibilità e responsabilità. La partecipazione alle Olimpiadi diventa così un "antipasto" emozionante, un momento di celebrazione e connessione con il pubblico prima di affrontare un palco altrettanto iconico.

L’impegno olimpico di Lauro non è solo spettacolo, ma anche un simbolo di unione: attraverso la musica, l’artista contribuirà a chiudere i Giochi celebrando lo spirito dello sport e la capacità di unire culture e nazioni. Per lui, come per molti fan, l’esperienza all’Arena di Verona rappresenta un sogno che si realizza, una tappa che resterà impressa nella memoria, prima di entrare nell’orbita del Festival di Sanremo.

Potrebbe interessarti anche