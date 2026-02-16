Achille Lauro chiude le Olimpiadi, brividi prima di Sanremo 2026: “Per me è speciale, sono onorato”
Achille Lauro sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un’emozione unica prima di Sanremo.
Prima di salire sul palco di Sanremo 2026 come co-conduttore, Achille Lauro vivrà un momento indimenticabile. Il cantante romano, nato a Verona, sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’evento, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona, promette spettacolo e grandi emozioni. Tra sport, musica e celebrazione della bellezza italiana, Lauro si prepara a regalare un finale memorabile ai Giochi.
Achille Lauro e l’onore di chiudere le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Achille Lauro, artista noto per il suo stile eclettico e la sua presenza scenica, è stato scelto per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’annuncio è stato condiviso direttamente sui suoi social nella mattinata del 16 febbraio, subito dopo la conferma ufficiale da parte di Filmmaster, la società responsabile delle cerimonie olimpiche. «Sono onorato di prendere parte a un progetto così importante, che celebra la bellezza, lo sport e la forza di unire le persone», ha scritto il cantante, mostrando entusiasmo e gratitudine per l’invito.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Per Lauro, nato a Verona, l’emozione è doppia: tornare nella propria città natale per un evento internazionale rappresenta un momento simbolico e personale. La cerimonia, che si terrà nell’iconica Arena di Verona, è attesa da milioni di spettatori in tutto il mondo, e Lauro promette di renderla indimenticabile con la sua energia unica.
Dal palco olimpico a Sanremo 2026: un febbraio da protagonista
Questo appuntamento rappresenta solo il primo di una serie di impegni importanti per Achille Lauro. Dopo la cerimonia di chiusura, infatti, il cantante romano si preparerà a co-condurre il Festival di Sanremo 2026, un ruolo di grande visibilità e responsabilità. La partecipazione alle Olimpiadi diventa così un "antipasto" emozionante, un momento di celebrazione e connessione con il pubblico prima di affrontare un palco altrettanto iconico.
L’impegno olimpico di Lauro non è solo spettacolo, ma anche un simbolo di unione: attraverso la musica, l’artista contribuirà a chiudere i Giochi celebrando lo spirito dello sport e la capacità di unire culture e nazioni. Per lui, come per molti fan, l’esperienza all’Arena di Verona rappresenta un sogno che si realizza, una tappa che resterà impressa nella memoria, prima di entrare nell’orbita del Festival di Sanremo.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti al TG1: "Achille Lauro co-conduttore", perché per il Festival è un colpo (doppio)
L'artista romano affiancherà Conti e Laura Pausini nella conduzione della seconda se...
Sanremo 2026, Achille Lauro al Festival ci sarà (e farà venire i brividi). La promessa di Carlo Conti
Secondo le ultime indiscrezioni, l'artista romano potrebbe sbarcare all'Ariston per ...
Achille Lauro, la feat con Capo Plaza per San Valentino: un "Regalo" per i fan. Testo e significato
Capo Plaza lancia 4U EP alla vigilia di San Valentino e sorprende con Achille Lauro ...
Sanremo 2026, l'affondo (velenoso) di Fiorello ad Achille Lauro: “Con lui la Rai risparmia…”
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, il conduttore Rai ha stuzzicato Carlo Conti ...
Sanremo 2026, Conti arruola (finalmente) le star: Sabrina Ferilli, Luca Argentero e Achille Lauro. Cosa faranno
I tre super ospiti tornano all'Ariston per delle esibizioni inedite ed emozionanti: ...
Laura Pausini, duetti da sogno con Annalisa e Achille Lauro: doppia 'bomba prima' di Sanremo
Nel nuovo disco di cover ‘Io Canto 2’ ci sarà anche la discussa collaborazione con J...
Sanremo 2026, scoppiano i “primi malumori” tra i big e super ospiti: cosa sta succedendo
A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, emergono i primi retroscena...
Salmo è ancora vivo: con la sua 10 AD svetta tra i nuovi singoli, e da X Factor si fa notare tellynonpiangere. Le pagelle del 6 febbraio 2026
Bene pure Ghali e Big Fish che mette insieme Jake La Furia, Carl Brave e Franco Cali...