Achille Lauro canta su Canale 5 a settembre: la svolta dopo il progetto saltato con Rai 1 e la misteriosa compagna in Costa Smeralda L'artista si prepara a una nuova fase della carriera: Mediaset lo porta a settembre dopo il progetto arenato con Rai 1, mentre il gossip accende i riflettori sulla sua estate

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Achille Lauro verso una svolta. Dopo anni in cui ha costruito la sua carriera giocando tra musica, provocazione, moda e televisione, l’artista si prepara a un nuovo passaggio importante: a settembre sarà protagonista su Canale 5, in un progetto che segna una svolta nel suo rapporto con il piccolo schermo. E il passaggio ha anche un retroscena televisivo non da poco: Mediaset sembra averlo strappato alla Rai. Per mesi, infatti, si era parlato di un possibile show di Lauro su Rai 1, pensato come un appuntamento in due serate. Un progetto che sembrava destinato a concretizzarsi e che, invece, si è arenato all’improvviso. Ora la strada porta a Canale 5, con una nuova avventura televisiva che arriva in un momento di grandi cambiamenti per l’artista.

Da X Factor a Canale 5: Achille Lauro cambia strada

La rivoluzione non riguarda soltanto la nuova esperienza televisiva. Achille Lauro ha scelto di non tornare a X Factor, lasciando il tavolo dei giudici dopo una stagione che lo aveva visto tra i protagonisti. Una decisione che contribuisce a delineare un percorso diverso, meno legato ai ruoli televisivi già sperimentati e più orientato verso un progetto costruito intorno alla sua identità artistica. Il passaggio da Rai a Mediaset rende il quadro ancora più interessante. Se il progetto su Rai 1 si è fermato, Canale 5 ha trovato il modo di portare Lauro dalla propria parte. Settembre, dunque, potrebbe diventare così l’inizio di una nuova fase, con l’artista chiamato a misurarsi con un ruolo televisivo più centrale.

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Achille Lauro con una bionda misteriosa in Costa Smeralda

A tenere banco, però, non c’è soltanto il futuro professionale. In queste ore il nome di Achille Lauro è finito anche al centro del gossip per alcune fotografie pubblicate dal settimanale Chi. Il cantante è stato immortalato in Costa Smeralda insieme a una ragazza bionda, con la quale ha trascorso una lunga giornata in barca. Bagni, giri sulla moto d’acqua, pranzo a bordo, abbracci e sguardi complici: gli scatti raccontano una confidenza evidente, anche se non permettono di stabilire se si tratti di un flirt o di una semplice amicizia. A far fantasticare i fan c’è poi un particolare: entrambi indossano la stessa collana con una croce, legata alla maison di alta gioielleria di cui Lauro è testimonial e ambassador. Un dettaglio che potrebbe non significare nulla, ma che ha acceso il chiacchiericcio. Single dichiarato, Lauro resta per ora in silenzio. Di certo, tra Canale 5, il divorzio da X Factor e una misteriosa presenza al suo fianco, per lui sembra essere iniziata una fase completamente nuova.

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