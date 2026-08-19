Achille Lauro canta su Canale 5 a settembre: la svolta dopo il progetto saltato con Rai 1 e la misteriosa compagna in Costa Smeralda
L'artista si prepara a una nuova fase della carriera: Mediaset lo porta a settembre dopo il progetto arenato con Rai 1, mentre il gossip accende i riflettori sulla sua estate
Achille Lauro verso una svolta. Dopo anni in cui ha costruito la sua carriera giocando tra musica, provocazione, moda e televisione, l’artista si prepara a un nuovo passaggio importante: a settembre sarà protagonista su Canale 5, in un progetto che segna una svolta nel suo rapporto con il piccolo schermo. E il passaggio ha anche un retroscena televisivo non da poco: Mediaset sembra averlo strappato alla Rai. Per mesi, infatti, si era parlato di un possibile show di Lauro su Rai 1, pensato come un appuntamento in due serate. Un progetto che sembrava destinato a concretizzarsi e che, invece, si è arenato all’improvviso. Ora la strada porta a Canale 5, con una nuova avventura televisiva che arriva in un momento di grandi cambiamenti per l’artista.
Da X Factor a Canale 5: Achille Lauro cambia strada
La rivoluzione non riguarda soltanto la nuova esperienza televisiva. Achille Lauro ha scelto di non tornare a X Factor, lasciando il tavolo dei giudici dopo una stagione che lo aveva visto tra i protagonisti. Una decisione che contribuisce a delineare un percorso diverso, meno legato ai ruoli televisivi già sperimentati e più orientato verso un progetto costruito intorno alla sua identità artistica. Il passaggio da Rai a Mediaset rende il quadro ancora più interessante. Se il progetto su Rai 1 si è fermato, Canale 5 ha trovato il modo di portare Lauro dalla propria parte. Settembre, dunque, potrebbe diventare così l’inizio di una nuova fase, con l’artista chiamato a misurarsi con un ruolo televisivo più centrale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Achille Lauro con una bionda misteriosa in Costa Smeralda
A tenere banco, però, non c’è soltanto il futuro professionale. In queste ore il nome di Achille Lauro è finito anche al centro del gossip per alcune fotografie pubblicate dal settimanale Chi. Il cantante è stato immortalato in Costa Smeralda insieme a una ragazza bionda, con la quale ha trascorso una lunga giornata in barca. Bagni, giri sulla moto d’acqua, pranzo a bordo, abbracci e sguardi complici: gli scatti raccontano una confidenza evidente, anche se non permettono di stabilire se si tratti di un flirt o di una semplice amicizia. A far fantasticare i fan c’è poi un particolare: entrambi indossano la stessa collana con una croce, legata alla maison di alta gioielleria di cui Lauro è testimonial e ambassador. Un dettaglio che potrebbe non significare nulla, ma che ha acceso il chiacchiericcio. Single dichiarato, Lauro resta per ora in silenzio. Di certo, tra Canale 5, il divorzio da X Factor e una misteriosa presenza al suo fianco, per lui sembra essere iniziata una fase completamente nuova.
Potrebbe interessarti anche
Achille Lauro, la confessione più intima: "Esco poco. Sono completamente assorbito", perché ha lasciato X Factor e il tour negli stadi
L'artista a cuore aperto: dalla scelta di proteggere la sua vita privata all'inquiet...
Achille Lauro, sfuma il progetto speciale in Rai: Mediaset si intromette e il concerto di San Siro approda su Canale 5
Dopo le indiscrezioni sulle serate evento previste in Rai, il cantante cambia destin...
Achille Lauro si prende una pausa, la sorpresa per il compleanno e l'estate più lunga: "Sarò lontano da tutto"
Achille Lauro compie 36 anni e si regala lo speciale "La Città degli Angeli - Live n...
Achille Lauro e il gesto 'speciale' dopo il dramma, trasforma la peggior serata della vita di una coppia in un sogno immenso: cos'ha fatto
Brutta disavventura fuori dallo stadio e concerto saltato per una coppia di fan: il ...
Achille Lauro, la Rai non molla: il piano per lo show evento che sarà l'antipasto a Sanremo 2027
La Rai continua a credere nel progetto dedicato ad Achille Lauro: ecco perché il dop...
Achille Lauro, ‘fuga’ dopo Olimpico e San Siro: “Sei mesi via dall’Italia”. Ma si vede a Sanremo post De Martino
Il cantante ha annunciato un lungo periodo lontano dal Bel Paese e un nuovo tour deg...
La Rai arruola Achille Lauro, il nuovo show che scalza Carlo Conti (come Sal Da Vinci): cosa farà dopo l'addio a X-Factor
L'ex giudice di X Factor potrebbe essere a un passo dallo sbarco sul primo canale. P...
Tim Summer Hits, pagelle: Achille Lauro come Totti (8), Irama altezza reale (5). Ma Andrea Delogu è un'altra storia (9)
Dai fuochi d'artificio di Achille Lauro all'atteggiamento sempre più distante di Ira...