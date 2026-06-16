Achille Lauro nella bufera per un video con i fan, scoppia la polemica per le foto rifiutate: "Via i cellulari, toglieteli" L'incontro del cantante con i fan fuori da San Siro dopo il suo concerto non è andato esattamente secondo i piani, e online è scattata subito la gogna per l'ex giudice di X Factor.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un breve filmato di pochi secondi è bastato per scatenare una nuova polemica sui social. Al centro della discussione c’è Achille Lauro, protagonista di un incontro con alcuni fan dopo il concerto di San Siro, un episodio che ha diviso il pubblico tra critiche e difese accese.

Il video con Achille Lauro che ha acceso il dibattito

Tutto è nato da una clip pubblicata su TikTok e poi rapidamente rilanciata su altre piattaforme social. Le immagini mostrano Achille Lauro mentre si ferma con alcuni fan che lo stavano aspettando dopo il concerto del 15 giugno a San Siro. Secondo quanto emerso dai commenti di chi era presente, l’incontro sarebbe avvenuto nel cuore della notte, intorno alle 2:30 o alle 3:00. Nel video si vede il cantante impegnato a organizzare una foto collettiva con le persone radunate attorno a lui. A un certo punto si sente l’artista pronunciare la frase: "Via tutti i vostri cellulari, togliete i cellulari". Poco dopo, rivolgendosi a una ragazza presente, quella che stava realizzando il video, aggiunge: "Stai buona. Abbassa il telefono". Parole che, estrapolate dal contesto e diffuse online, hanno immediatamente generato reazioni contrastanti. Molti utenti hanno giudicato il tono utilizzato dall’artista troppo brusco nei confronti di persone che avevano atteso diverse ore pur di ottenere una foto con lui.

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I paragoni con il passato e il caso di Alessandra Amoroso

La vicenda ha inevitabilmente riportato alla memoria una polemica che aveva coinvolto Alessandra Amoroso alcuni anni fa. Sui social diversi utenti hanno sottolineato la somiglianza tra i due casi, sostenendo che in passato altri artisti fossero stati duramente criticati per comportamenti ritenuti meno discutibili. Tra i commenti più condivisi si leggono frasi come "Alessandra Amoroso è stata cancellata per molto meno" oppure "Amoroso per aver gentilmente spiegato di non poter fare un autografo è stata massacrata". Altri utenti, invece, hanno evidenziato come il video mostri soltanto pochi secondi di una situazione molto più ampia e complessa, rendendo difficile formulare un giudizio definitivo sull’accaduto.

Le testimonianze di chi era presente fanno luce sul caso

A fare chiarezza, almeno in parte, sono intervenuti alcuni fan che affermano di aver assistito direttamente alla scena. Secondo queste testimonianze, Achille Lauro non avrebbe rifiutato fotografie né ignorato i presenti. Una ragazza presente quella notte ha raccontato: "Io c’ero e non ha negato una foto a nessuno. Anzi, io personalmente l’ho fatta ed è stato gentilissimo. Erano le 2:30 di notte e già il fatto che si sia fermato con tutti è tantissimo. Poi, visto il caos e che nessuno seguiva più l’ordine, ha preferito fare foto con un unico cell". Una versione che cambia la percezione dell’episodio. Per il momento Achille Lauro non è intervenuto pubblicamente sulla vicenda. Nel frattempo, il dibattito continua ad animare i social.

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