Achille Lauro, anticipa i dettagli della sua esibizione agli ATP Finals: “Sarà il mio ultimo concerto della stagione” Achille Lauro si prepara a un appuntamento speciale che metterà insieme musica e grande sport: sarà lui il protagonista dello show inaugurale delle Nitto ATP Finals.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Achille Lauro si prepara a salutare il suo 2026 con un appuntamento decisamente particolare, lontano dalla consueta dimensione dei suoi tour e inserito all’interno di uno dei più importanti eventi sportivi internazionali ospitati in Italia. Il cantante sarà infatti protagonista del Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026, una serata che unirà ancora una volta il mondo della musica a quello dello sport e che, per lui, avrà anche un valore simbolico: quella di Torino sarà infatti l’ultima data dal vivo della sua stagione.

L’annuncio di Achille Lauro

A comunicare direttamente la novità è stato lo stesso Achille Lauro, che attraverso le sue storie Instagram ha svelato la partecipazione all’evento, mostrando tutto il suo entusiasmo per un’occasione diversa dal consueto: "Il 12 novembre sarò a Torino per le Nitto Atp Finals. Lusingato di poter suonare e inaugurare uno dei più importanti eventi sportivi internazionali ospitati in Italia".

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L’appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre all’Inalpi Arena, con lo show previsto a partire dalle 21. Sarà una serata pensata per accompagnare l’apertura della manifestazione e per trasformare per qualche ora il campo da gioco in un vero palcoscenico, prima dell’ingresso in scena dei protagonisti del torneo.

Sarà l’ultimo concerto del 2026 per il cantante

La parte più significativa dell’annuncio riguarda però il futuro più immediato di Achille Lauro. Dopo un anno caratterizzato da numerosi appuntamenti dal vivo e da concerti che hanno registrato grande partecipazione, il cantante ha infatti chiarito che Torino rappresenterà il suo ultimo concerto della stagione.

"Sarà il mio ultimo concerto della stagione. Poi ci rivediamo negli stadi in giro per l’Italia, nel 2027. Torino preparati. Per sempre noi". Parole che segnano quindi una sorta di passaggio di consegne tra il 2026 appena concluso sul palco e il nuovo capitolo che lo attende l’anno successivo, quando Lauro tornerà a esibirsi negli stadi italiani.

Musica e tennis insieme

Il Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals arriva alla sua terza edizione e nasce proprio con l’obiettivo di dare alla competizione una grande apertura spettacolare, creando un momento capace di andare oltre il semplice appuntamento sportivo. L’idea è quella di portare anche nel tennis una cerimonia inaugurale dal forte impatto, sul modello dei grandi eventi internazionali in cui sport e intrattenimento diventano parte dello stesso spettacolo.

Per Achille Lauro, dunque, non sarà soltanto un concerto, ma anche l‘occasione per chiudere davanti al pubblico una stagione importante della sua carriera live. E mentre Torino si prepara ad accogliere le migliori stelle del tennis mondiale, il cantante guarda già al prossimo anno, quando il suo rapporto con il pubblico ripartirà direttamente dagli stadi. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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