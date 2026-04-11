Achille Lauro: “Lascio X-Factor, ecco perché”. La scelta (scomoda) e chi sarà il suo erede Il cantante ufficializza l'addio a X-Factor dopo due stagioni: "Voglio dare tutto me stesso alla musica". Nel suo futuro, il tour negli stadi e un biopic da regista.

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Achille Lauro sceglie la musica e molla la TV (per ora). Il cantante romano, 36 anni, ha deciso di lasciare X Factor, il programma di cui è stato giudice e simbolo nelle ultime due edizioni. Ieri sera, con un post su Instagram, ha dato l’annuncio della separazione; non si è trattato di un fulmine a ciel sereno, poiché da settimane circolavano rumors sull’addio allo show da parte della voce di Rolls Royce. Quelle che conosciamo ora sono le motivazioni che hanno spinto Lauro ad abbandonare uno show che, nell’ultimo biennio, gli ha garantito grande visibilità mediatica e soddisfazione economica.

Achille Lauro, addio a X Factor: "Non escludo il ritorno"

Lauro ha ufficializzato la sua decisione ieri sera, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram:

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"Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non dimenticherò mai, la mia avventura nel programma si conclude qui".

Il cantautore, nel suo incipit, smentisce così i retroscena circolati per settimane riguardo a ipotetici attriti con gli altri membri della giuria. La separazione è dovuta esclusivamente a ragioni artistiche: dopo due stagioni televisive, Lauro ha voglia di tornare a dedicarsi anima e corpo alla musica. "Mi trovo in un momento stupendo della mia vita. Tra un enorme tour negli stadi e l’amore travolgente che sto ricevendo, ho deciso di dedicarmi completamente alla musica e a chi, in questi anni, mi ha dato tutto. La musica è la mia casa. Scrivo canzoni da quando ero piccolissimo, ho sognato questo per tutta la vita e voglio dare tutto me stesso alla mia gente e a questo sogno", aggiunge l’artista.

Infine, ha espresso ringraziamenti per chi l’ha affiancato: "Ai miei amici Paola, Jake, Francesco, Manuel, Giorgia, ad Andrea Duilio e tutta Sky, al team Fremantle, a Marco Tombolini, a Paolo Costa, a Giacomo Carrera, Paolo Scarbaci e a tutta l’incredibile squadra che lavora dietro le quinte. Grazie di cuore. Con infinita stima, amicizia e amore. Non escludo il ritorno".

Achille Lauro, perché ha mollato X Factor: il tour negli stadi

Come accaduto due anni fa con l’ex giudice Manuel Agnelli, Lauro ha scelto di fare un passo indietro televisivo per priorità musicali. Dopo aver chiuso il tour 2026 nei palazzetti con tappe sold out, nel 2027 partirà il suo tour negli stadi: Ecco il programma del tour "Per sempre noi" 2027:

3 giugno: UDINE – Bluenergy Stadium

6 giugno: BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

11 giugno: BARI – Stadio San Nicola

15 giugno: MILANO – Stadio San Siro

22 giugno: TORINO – Allianz Stadium

26 giugno: PADOVA – Stadio Euganeo

30 giugno: ROMA – Stadio Olimpico

10 luglio: MESSINA – Stadio Franco Scoglio

Inoltre, nel suo futuro potrebbe esserci il debutto come regista cinematografico per un film scritto da lui, destinato a una piattaforma streaming (Netflix o Prime Video).

X Factor 2026, la nuova giuria

Resta da capire chi erediterà il suo posto nella giuria di X-Factor 2026. Il team Fremantle e Sky sembrano orientati a confermare gli altri protagonisti della scorsa edizione, premiata con un ottimo successo di pubblico: Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e la conduttrice Giorgia. Ora servirà un sostituto all’altezza di Achille Lauro, che con la sua presenza scenica (e il suo sterminato seguito di fan) ha dato un boost importante al programma nelle ultime due edizioni. L’ipotesi più suggestiva è quella di un ritorno di Manuel Agnelli, già protagonista in giuria per sei stagioni (2016-2018, 2020-2021, 2024): il frontman degli Afterhours, però, in diverse occasioni ha fatto sapere di non avere nostalgia della Tv. Gli altri nomi sul tavolo sono quelli di Victoria Cabello, Levante e Malika Ayane, ma la squadra di autori potrebbe sorprendere con un nome di un big non ancora uscito. I provini sarebbero già partiti, dato che le riprese inizieranno a giugno.

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