"Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione, e poi con Carlo Conti, dopo lo splendido Festival dell’anno scorso con Incoscienti giovani, non potevo chiedere di meglio". Commenta così Achille Lauro l’annuncio del suo ruolo da co-conduttore nella seconda serata della kermesse musicale il prossimo 25 febbraio. "Sarà con me e con Laura Pausini, per tutta la sera, dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e intelligenza. Ha detto sì rubando tempo al grande tour che sta preparando, lo ringrazio per questo", ha spiegato il direttore artistico nel tradizionale appuntamento con il Tg1 delle 20. Tutto meraviglioso. Non fosse che il cantante di Rolls Royce è ormai presenza fissa a Sanremo. Dalla sua prima apparizione sul palco dell’Ariston nel 2019, tra partecipazioni alla gara e ospitate, è rimasto a casa solo un anno nel 2024: sette edizioni su otto se contiamo il 2026. Un record con il rischio di diventare parte dell’arredamento che è dietro l’angolo.

Achille Lauro a Sanremo per omaggiare le vittime di Crans-Montana e promuovere il disco di Laura Pausini?

La motivazione potrebbe, comunque, essere nobile. Secondo i rumor il cantautore, oltre a presentare i colleghi, potrebbe omaggiare le vittime di Crans-Montana: una proposta nata sui social sull’onda dell’emozione per le immagini dei funerali di Achille Barosi, morto a 16 anni nel rogo, quando la madre del giovane aveva intonato Perdutamente, una canzone di Lauro. Last but not the least, l’artista è ospite dell’album dell’altra co-conduttrice del Festival, Laura Pausini. In Io Canto 2 i due reinterpretano in coppia 16 Marzo dell’hit-maker romano. Quale occasione migliore di Sanremo per fare un po’ di promozione per un disco i cui singoli non si sono affacciati in classifica? Non sarebbe, invece, corretto, nei confronti di chi partecipa alla gara, se presentasse un inedito. In passato è successo che alcuni ospiti italiani si esibissero con brani che avevano tutte le carte in regola per partecipare alla competizione.

Incoscienti giovani il più grande successo a Sanremo di Achille Lauro

Competizione che ha regalato diversi successi ad Achille Lauro fin dalla sua prima volta nel 2019. Il boom vero e proprio, se guardiamo alle classifiche del Festival e a quelle di vendita, è arrivato solo nel 2025. Con i suoi due dischi di platino che corrispondono a 400 mila copie certificate, Incoscienti giovani è infatti arrivata settima in Riviera e ha raggiunto il terzo posto in FIMI sia nei ranking settimanali che in quello annuale. Doppio disco di platino anche per Me ne frego del 2020. In questo caso le unità conteggiate sarebbero "solo" 140 mila. All’Ariston il brano aveva chiuso la sua corsa in ottava posizione per raggiungere la 4 in hit-parade e la 54 nella chart annuale.

Domenica è la canzone di Sanremo di Achille Lauro che ha funzionato meno nelle classifiche

Anche l’iconica Rolls Royce si era arrampicata fino alla 4 tra i più venduti della settimana, risultando il 70esimo brano di maggior successo del 2019. Nonostante la viralità, la canzone si è dovuta accontentare di un solo disco di platino e del nono posto alla finale del Festival. L’unica volta in cui Achille Lauro è rimasto fuori dalla Top 10 in Riviera è stato nel 2022 con Domenica classificatasi 14esima. Il pezzo, forse meno d’impatto rispetto agli altri, ha potuto però contare su una visibilità enorme dovuta alla discussa e controversa messa in scena: durante la prima esibizione all’Ariston il cantante si è versato dell’acqua sulla fronte replicando il sacramento del battesimo, un omaggio, spiegò lui, al compleanno della madre, che professa la religione cattolica. Ok. Non è comunque servito a dare una spinta alle vendite: 10 posto in hit parade, 98esimo nella chart del 2022 e un solo disco di platino, comunque da 100 mila copie certificate.

