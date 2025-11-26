Achille Costacurta, lo smacco a papà Billy e il nuovo amore 'napoletano': cos'ha combinato Achille Costacurta tifa Napoli. Due vittorie al 'Maradona', post virale e ironico “sgarbo” al padre Billy: "Mi sento un po’ De Laurentiis"

Colpo di scena (sportivo) nella famiglia Costacurta-Colombari. Il giovane Achille, figlio del mitico Billy Costacurta – difensore e simbolo del grande Milan di Silvio Berlusconi – e dell’ex Miss Italia Martina Colombari, ha una nuova passione calcistica. Il 21enne ora tifa Napoli, un amore sbocciato nel corso di una doppia apparizione allo stadio Diego Armando Maradona che ha stregato Costacurta Jr e – soprattutto – portato benissimo agli azzurri di Antonio Conte.

Achilla Costacurta, lo smacco a papy Billy: la doppia presenza al Maradona e il tifo azzurro

Per papà Billy, insomma, la beffa è servita. Proprio il Napoli di Maradona, infatti, è stato uno dei grandi avversari della sua carriera: Milan e Napoli si sfidarono duramente tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, nel pieno dell’era del Pibe de Oro. Suo figlio Achille, invece, oltre 35 anni dopo, quella maglia azzurra l’ha indossata in uno scatto pubblicato sui social, con cui ha raccontato ai suoi fan la sua nuova ‘passione’ partenopea.

Il giovane influencer, atterrato a Capodichino la scorsa settimana per una breve vacanza, nel giro di pochi giorni ha assistito a due partite degli azzurri di Conte. Prima come semplice tifoso nella sfida di sabato scorso contro l’Atalanta, poi ieri sera in Champions League contro gli azeri del Qarabag, stavolta come ospite speciale del club. Due partite, altrettante vittorie – rispettivamente 3-1 e 2-0 – che sono servite a chiudere rapidamente la crisi esplosa dopo il ko di Bologna.

Achille Costacurta, insomma, ha portato fortuna a Napoli. E lui stesso lo ha sottolineato sui social poche ore fa, pubblicando un aggiornamento su Instagram che sancisce ufficialmente il suo flirt calcistico con la squadra partenopea. Il post recita testualmente:

"Prima volta al Maradona!!!

Sono un po’ un amuleto?

3-1 Napoli-Atalanta

2-0 Napoli-Qarabag"

Il giovane influencer ha accompagnato la didascalia con una serie di video e scatti in carosello: prima si mostra con addosso la maglia del Napoli, poi passeggia verso lo stadio insieme a un gruppo di amici e, in un’altra clip, scherza dicendo: "Ragazzi, oggi mi sento un po’ De Laurentiis", citando il presidente del Napoli.

Una frase che, inevitabilmente, ha scatenato reazioni divertite, tanto dei tifosi quanto degli utenti che seguono Achille Costacurta. E il club partenopeo, si mormora, avrebbe persino apprezzato la sua presenza al punto da invitarlo nuovamente al Maradona: un trattamento che, per un figlio d’arte rossonera, non può che far sorridere.

Achille Costacurta, la nuova vita in Sicilia

Dietro l’entusiasmo di questi giorni c’è però un percorso più complesso. Achille, come lui stesso e i suoi genitori hanno reso noto in diverse occasioni, ha attraversato un periodo segnato da dipendenze e comportamenti turbolenti che lo hanno spesso esposto alle attenzioni indesiderate dei media. È stata una fase vissuta con grande preoccupazione da Billy e Martina, che però non lo hanno mai abbandonato: lo hanno sostenuto durante il percorso di cura, accompagnandolo verso una completa ripresa.

Dopo la riabilitazione, Achille ha scelto di ricominciare lontano dal clamore e delle tentazioni di Milano. Da mesi vive a Palermo, città in cui ha trovato un ritmo più pacifico, nuove amicizie e un equilibrio che sembrava perduto. La Sicilia è diventata per lui una sorta di rifugio, un luogo da cui ripartire con un passo diverso. Una rinascita festeggiata da tutti, ma ovviamente in primis dai suoi genitori.

Le parole di mamma Martina Colombari

Proprio per questo, Billy Costacurta gli avrà certamente perdonato questo flirt coi colori azzurri, mentre mamma Martina – juventina doc – nelle ultime settimane ha parlato più volte del suo rapporto con Achille e dei momenti durissimi attraversati insieme. L’ex Miss Italia, infatti, è attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, il dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. E ieri sera, proprio mentre Achille era al Maradona per vedere Napoli-Qarabag, su Rai 2 la Colombari era protagonista della nuova puntata di Belve in cui ha parlato anche del suo rapporto rinato con il figlio e delle sue decisioni difficili prese durante i giorni più difficili del ragazzo: "Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente".

