Achille Costacurta, la rinascita parte dal cinema: per il suo esordio da attore un film pieno di musica trap
Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta debutta nella nuova pellicola di Kristian Gianfreda, ambientata sulla riviera romagnola
Achille Costacurta è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per gossip e problemi legati alle sue bravate passate, bensì per il suo debutto da attore. Come riporta Chi Magazine, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta sta per esordire in un lungometraggio ambientato sulla riviera romagnola, tra Rimini e Riccione, per la regia di Kristian Gianfreda. Al suo fianco l’influente Giulia Sara Salemi.
Rimini e Riccione per il primo film di Achille Costacurta
Un normale bus di linea diventa il palcoscenico per il debutto di Achille Costacurta nel suo primo film, Piove col sole. Il primogenito di Martina Colombari e Billy Costacurta veste i panni del "re dei ramarri" Filippo, provocatore, carismatico, un personaggio che sicuramente saprà dividere gli spettatori. Al suo fianco un manipolo di ragazzi accompagnati da musica trap, in un guazzabuglio generazionale. Il destino di Filippo finirà per intrecciarsi con quello di Agnese, interpretata da Sara Cristoni, una ragazza fragile ma determinata, alle prese con una vita che cambia all’improvviso. Il loro incontro diventa metafora di un’intera generazione, sospesa tra apparenza e ricerca di identità.
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Al cast di giovanissimi, di cui fa parte anche l’influencer Giulia Sara Salemi, nei panni della ragazza più popolare della scuola, si affiancano nomi di grande esperienza. Ed ecco quindi Andrea Roncato, volto amatissimo della commedia italiana, oltre all’iconica Eva Robins, presenza magnetica capace di dare profondità anche ai personaggi più enigmatici.
Di cosa parla il film di Kristian Gianfreda
Il regista vuole regalare al pubblico una feel-good comedy, provando a replicare il successo di Solo cose belle. Un film che parla ai giovani ma che non intende dimenticare anche un pubblico più adulto. Il cuore della vicenda sarà Agnese che, costretta a lasciare tutto dopo il crollo economico della famiglia, si ritrova a ricominciare da zero. Una trama, quindi, che intesserà speranze e sogni infranti.
A fare da sfondo, come dicevamo, la riviera di Rimini, che Gianfreda vuole elevare a vero e proprio personaggio del film. Sarà anche un omaggio a Federico Fellini, che nella città è nato e che a essa è sempre stato profondamente legato. Ed ecco quindi alcuni dei luoghi più iconici, come il lungomare, il porto, Marina Centro, senza dimenticare Fiabilandia e l’energia dello Stadio del Nuoto di Riccione.
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