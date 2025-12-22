Achille Costacurta, il dolcissimo messaggio a mamma Martina Colombari post Ballando (con frecciatina) Il 21enne in questi mesi ha sempre fatto il tifo per la madre e spesso è stato a bordo pista per supportarla: "Per me hai vinto tu".

Non sarà arrivata prima a Ballando con le Stelle, ma Martina Colombari torna di certo a casa con un’esperienza bellissima. Sabato scorso, alla finalissima del dancing show, è arrivata quarta, a pari merito con Filippo Magnini, e nonostante non sia salita sul podio, le sue parole commosse fanno capire quanto quest’avventura abbia significato per lei: "È stato bellissimo (…) Ballando mi ha dato la possibilità di ritrovare un’altra Martina che avevo dimenticato", ha detto tra lacrime post puntata sui social. E mentre in tanti tra il pubblico l’avrebbero voluta vincitrice, uno dei suoi più grandi fan le ha dedicato delle bellissime parole. Achille Costacurta, il figlio 21enne dell’ex Miss Italia, ha scritto un messaggio molto dolce alla madre e lo ha postato sui social a corredo di una carrellata di foto: le immagini sono state fatte da lui, mentre sedeva tra il pubblico dello show, da dove l’ha sempre sostenuta in questi mesi. Ecco cosa ha detto.

Martina Colombari, le parole d’amore di Achille Costacurta: "Per me hai vinto tu"

Dopo gli ultimi anni turbolenti e la diagnosi di ADHD, Achille Costacurta sembra essere rinato, e con lui anche i suoi genitori, Martina Colombari e Billy Costacurta, che non hai mai smesso di stargli accanto con supporto e pazienza, anche nei momenti più bui. In questi ultimi mesi, poi, Achille si è mostrato spesso a bordo pista per fare il tifo per la madre nella sua avventura a Ballando con le Stelle, e ora che il dancing show è finito ha voluto dedicarle un pensiero: "Ciao mamma!!! Queste foto sono un messaggio per te, per farti i complimenti per il percorso immenso che hai fatto: pieno di emozioni, gioia, felicità, ma anche difficoltà!!! So che tu hai dato il massimo e ci hai provato con tutta l’energia che hai, quindi per me hai vinto tu!".

Poi sempre su Instagram, accanto alle foto di Colombari a Ballando, ha continuato con una frase che sapeva un po’ di stoccata: "Come dice papà, non vince chi arriva primo ma vince chi migliora di più e chi ci mette l’anima e questo fa il caso tuo!! Anche Caroline (vera tecnica di ballo) dice che che eri la più tecnica". E ha concluso con un segno di stima per Luca Favilla e ancora amore per la madre:

Grazie anche a te Favillone!! Per averla sopportata, supportata e sostenuta sia nei momenti più critici che in quelli più piacevoli. Ma soprattutto in bocca al lupo per questo nuovo cerchio di vita che si è aperto!!! Ovviamente anche un ringraziamento a tutto il team di Ballando che avete fatto un lavoro eccezionale!!! Ps. Mamma siete in poche che a 50 avete la tartaruga. Ti amo da qui all’infinito un infinito di volte.

