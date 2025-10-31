Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Achille Costacurta senza filtri, dall’arresto al tentato suicidio e il rapporto con Martina Colombari: “È cambiato”

Il figlio di ‘Billy’ Costacurta si è raccontato in una lunga intervista sulla sua difficile adolescenza a One More Time di Luca Casadei: cosa ha detto

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Achille Costacurta si racconta senza filtri. Ospite di Luca Casadei a One More Time, il figlio di Martina Colombari e Alessandro ‘Billy’ Costacurta ha parlato della sua difficile adolescenza, segnata dai problemi di droga, un arresto, il tentato suicidio e tanto altro, fino alla ritrovata stabilità. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Achille Costacurta si confessa: l’arresto per spaccio e il tentato suicidio

Nell’ultima puntata di One More Time pubblicata ieri Luca Casadei ha accolto Achille Costacurta. Ospite del podcast, il figlio di Martina Colombari e Alessandro ‘Billy’ Costacurta si è raccontato a 360 gradi in un’intervista intensa e a tratti toccante. Achille, 21 anni, ha infatti vissuto anni a dir poco turbolenti nel corso della sua adolescenza, segnata innanzitutto da problemi con la giustizia, dall’arresto per spaccio fino alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale di due anni fa. "Ho iniziato a spacciare, solo fumo ovviamente. Era arrivata la quarantena, tutti chiusi in casa, fumo non ce n’era. A me da dei canali riusciva ad arrivare e quindi avevo creato questa rete… a 15 anni e mezzo mi hanno arrestato" ha spiegato il giovane, portato poi in una comunità terapeutica in un centro penale minorile. Poi il rischio di cadere per sempre nel baratro: "Un giorno non ce la facevo più. Prendo le chiavi dell’infermeria e prendo tutto il metadone che c’era e bevo sette boccettine in bagno. Volevo suicidarmi (…) Nessun medico sa dirmi il motivo per cui io sia ancora vivo, perché l’equivalente di sette boccettine di metadone sono 35/42 grammi di eroina… la gente con un grammo muore".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le cure, la ADHD e il rapporto con Martina Colombari e Billy Costacurta

Nel corso dell’intervista a One More Time Achille Costacurta ha parlato anche di altri episodi tanto decisivi quanto complicati della sua adolescenza, dai problemi con la droga ("Ho iniziato a fumare a 13 anni. Al compleanno dei miei 18 anni ho provato la mescalina") alla colluttazione con la polizia fino ai TSO e alle cure in una clinica in Svizzera ("Mi hanno fatto cambiar vita, grazie a loro io non mi drogo più). Non ultima, la diagnosi di ADHD, che ha in qualche modo rafforzato la relazione coi genitori Billy Costacurta e Martina Colombari: "Hanno fatto anche loro un corso genitoriale per la ADHD, il nostro rapporto è cambiato da così a così. Prima, in casa, quando litigavamo, io andavo fuori, spaccavo le porte. Da lì non è mai più successo, perché loro sanno come dirmi un no".

Potrebbe interessarti anche

Martina Colombari commossa per il gesto di Achille

Martina Colombari, il gesto del figlio Achille Costacurta che la spiazza: "Scende una lacrimuccia"

Dopo anni bui e complicati, madre e figlio sono più uniti che mai. Lo scatto postato...
Achille Costacurta disintossicazione e centro di recupero

Achille Costacurta senza filtri: "Le droghe e il tentato suicidio, ora voglio aiutare i ragazzi down"

Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta parla per la prima volta del suo p...
Achille Costacurta

Achille Costacurta, la nuova vita lontano da Milano: dove vive ora (e cosa sta facendo)

Il figlio di Martina Colombari e Alessandro “Billy” Costacurta si trova a Palermo, d...
Achille Costacurta, Martina Colombari e Billy Costacurta

Achille Costacurta, il padre Billy assicura sulla sua ripresa: "Ha attraversato momenti difficili. Ci siamo aiutati"

Billy si confessa tra il figlio Achille, le fragilità, e il ruolo fondamentale della...
Martina Colombari e Achille Costacurta

Martina Colombari sul figlio Achille Costacurta: "Ho chiesto aiuto per salvarlo". Poi la confessione sul marito

Martina Colombari racconta la crisi di Achille Costacurta e la forza del suo amore p...
Martina Colombari e Achille Costacurta

Martina Colombari sbotta dopo le critiche e difende il figlio Achille Costacurta: "Una forma di violenza"

La moglie di Billy Costacurta ha pubblicato un post su Instagram per replicare alle ...
Achille Costacurta, Martina Colombari e Billy Costacurta

Martina Colombari, la rivelazione sul figlio Achille Costacurta: “Mi ha aperto un mondo, ecco come sta ora”

La sofferenza di Achille, le difficoltà della Colombari, e la ricerca di una tranqui...
Martina Colombari torna in tv

Martina Colombari, il ritorno in Tv e il dramma (superato) di Achille: ecco come sta

Dopo il successo a teatro l'ex Miss Italia torna con 'Più vera del vero', mentre suo...
Martina Colombari e Achille Costacurta

Martina Colombari con Achille Costacurta e 'Billy', la svolta (tenerissima) dopo il periodo difficile: cosa succede

Dopo che Achille si è aperto sui suoi recenti problemi e sulla sua esperienza in un ...

Gattinoni Travel

Idee di viaggio da vivere

Lisbona, New York, Oman, Costa Rica e tante altre destinazioni

LEGGI

Personaggi

Martina Colombari

Martina Colombari
Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta
Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo
andrea-delogu

Andrea Delogu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963