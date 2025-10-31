Achille Costacurta senza filtri, dall’arresto al tentato suicidio e il rapporto con Martina Colombari: “È cambiato”
Il figlio di ‘Billy’ Costacurta si è raccontato in una lunga intervista sulla sua difficile adolescenza a One More Time di Luca Casadei: cosa ha detto
Achille Costacurta si racconta senza filtri. Ospite di Luca Casadei a One More Time, il figlio di Martina Colombari e Alessandro ‘Billy’ Costacurta ha parlato della sua difficile adolescenza, segnata dai problemi di droga, un arresto, il tentato suicidio e tanto altro, fino alla ritrovata stabilità. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Achille Costacurta si confessa: l’arresto per spaccio e il tentato suicidio
Nell’ultima puntata di One More Time pubblicata ieri Luca Casadei ha accolto Achille Costacurta. Ospite del podcast, il figlio di Martina Colombari e Alessandro ‘Billy’ Costacurta si è raccontato a 360 gradi in un’intervista intensa e a tratti toccante. Achille, 21 anni, ha infatti vissuto anni a dir poco turbolenti nel corso della sua adolescenza, segnata innanzitutto da problemi con la giustizia, dall’arresto per spaccio fino alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale di due anni fa. "Ho iniziato a spacciare, solo fumo ovviamente. Era arrivata la quarantena, tutti chiusi in casa, fumo non ce n’era. A me da dei canali riusciva ad arrivare e quindi avevo creato questa rete… a 15 anni e mezzo mi hanno arrestato" ha spiegato il giovane, portato poi in una comunità terapeutica in un centro penale minorile. Poi il rischio di cadere per sempre nel baratro: "Un giorno non ce la facevo più. Prendo le chiavi dell’infermeria e prendo tutto il metadone che c’era e bevo sette boccettine in bagno. Volevo suicidarmi (…) Nessun medico sa dirmi il motivo per cui io sia ancora vivo, perché l’equivalente di sette boccettine di metadone sono 35/42 grammi di eroina… la gente con un grammo muore".
Le cure, la ADHD e il rapporto con Martina Colombari e Billy Costacurta
Nel corso dell’intervista a One More Time Achille Costacurta ha parlato anche di altri episodi tanto decisivi quanto complicati della sua adolescenza, dai problemi con la droga ("Ho iniziato a fumare a 13 anni. Al compleanno dei miei 18 anni ho provato la mescalina") alla colluttazione con la polizia fino ai TSO e alle cure in una clinica in Svizzera ("Mi hanno fatto cambiar vita, grazie a loro io non mi drogo più). Non ultima, la diagnosi di ADHD, che ha in qualche modo rafforzato la relazione coi genitori Billy Costacurta e Martina Colombari: "Hanno fatto anche loro un corso genitoriale per la ADHD, il nostro rapporto è cambiato da così a così. Prima, in casa, quando litigavamo, io andavo fuori, spaccavo le porte. Da lì non è mai più successo, perché loro sanno come dirmi un no".
