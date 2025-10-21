Achille Costacurta, altro che bad boy. Il gesto che commuove mamma Martina Colombari: "Scende una lacrimuccia" Dopo anni bui e complicati, madre e figlio sono più uniti che mai. Lo scatto postato sui social ha fatto commuovere tutti.

Un’adolescenza segnata da momenti veramente difficili, abuso di droghe, carcere minorile e tentato suicidio, quella di Achille Costacurta. Il 21enne, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, negli ultimi anni è stato spesso sotto ai riflettori a causa dei suoi periodi bui e per l’uso fuori controllo dei social, anche con alcuni post in cui citava la madre. Ora, però tutto sembra essere alle spalle, grazie alla forza e alla determinazione ritrovare e alla voglia di uscirne più forte e lucido: "Non tocco droghe, sto bene e ho recuperato il rapporto con i miei genitori. Prima litigavamo ogni giorno, ora siamo uniti. Se torno tardi, li chiamo", raccontava il giovane questa estate a Repubblica, facendo anche sapere che il trasferimento in Sicilia, dove ora vive, è stato fondamentale.

Nel suo percorso di rinascita, i genitori non lo hanno lasciato solo un momento, nonostante le difficoltà e gli alti e bassi: "Sono rimasta in ascolto, mi sono messa al suo fianco – aveva svelato Colombari a Effe -. Ho avuto anche io difficoltà e ho chiesto aiuto, come mamma e come donna. Achille mi ha aperto un mondo: mi ha insegnato che ci sono cose che non possiamo controllare e che dobbiamo accettare di sbagliare". Ora tra l’ex Miss Italia e Achille è tornato il sereno e il loro rapporto è più forte e saldo che mai, fatto anche di piccoli momenti carichi di commozione, come l’ultimo scatto postato sui social.

Martina Colombari e Achille Costacurta, la foto dal passato che commuove

I rapporti genitori e figli adolescenti non sono certo facili, e quello tra Martina Colombari e Achille Costacurta non lo è stato per nulla. Quando c’è amore, comprensione, forza e volontà di superare anche i momenti più complessi, tutto si può superare e ora, madre e figlio sono più uniti che mai. Mentre l’ex Miss Italia si sta allenando con tenacia e grinta per le sue performance a Ballando con le Stelle, dove sta dimostrando talento da vendere, una vecchia foto del passato l’ha commossa.

Achille, infatti, le ha inviato uno scatto di lui piccolissimo, mentre era in braccio a lei e con indosso la maglia del Milan: "E poi ti svegli il lunedì mattina con tuo figlio che ti manda questa foto… E scende una lacrimuccia", ha scritto Colombari sotto al post dell’immagine postata nelle storie Instagram. Anche Achille ha ricondiviso tutto sul suo social, dimostrando come il rapporto con la mamma ora abbia sia fatto anche di tutta la dolcezza che insieme hanno saputo ritrovare.

