Achille Costacurta: “Sono stato truffato in Australia”, poi lo stop ai social e il ritiro in India Il giovane ha raccontato una disavventura vissuta dall’altra parte del mondo, annunciando anche la volontà di ritirarsi per un po' dai social.

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, è volato in Australia per assistere per la prima volta di persona agli emozionanti Australian Open, torneo di tennis tra i più famosi al mondo. Una volta a Melbourne, però, Achille è rimasto vittima di una truffa molto particolare, che lui stesso ha deciso di raccontare attraverso i social. In seguito, il giovane ha anche annunciato un periodo di silenzio social dovuto alla sua partenza per l’India in un luogo dalle regole molto rigide: scopriamo di più.

Achille Costacurta: "Sono stato truffato in Australia", cosa è successo

Presente a Melbourne per assistere agli Australian Open, Achille Costacurta è rimasto vittima di una truffa molto particolare: la donna che avrebbe dovuto consegnargli il cibo ordinato attraverso un’app ha fotografato una finta consegna davanti al suo hotel per poi portarsi via tutto con l’utilizzo di un’automobile molto costosa. Una scena che certamente non si vede tutti i giorni.

"Sono stato truffato in Australia. Ebbene sì, non è uno scherzo. Praticamente ho ordinato uno Uber Eats e me lo dava consegnato. Allora scendo in reception e guardo bene, però non trovo niente. Scrivo a Uber Eats e mi dicono che è stato consegnato e mi mandano una foto. Allora io nel dubbio chiedo alla security di controllare le videocamere e scopro questo: praticamente la signorina molto furba ha fatto le foto del pacco consegnato e poi se l’è rimesso in macchina. Era una Mercedes classe C, macchina da più di 50mila euro, se l’avesse fatto in buona fede per portare la spesa a casa per i suoi figli era un discorso, però così no dai", ha raccontato Costacurta.

Achille Costacurta e il viaggio in India: "No telefono, non si può parlare"

Dopo questa disavventura australiana, Achille Costacurta ha annunciato ai suoi follower un periodo di silenzio social dovuto alla sua partenza per un’esperienza molto particolare: un ritiro in India, in particolare a Calcutta, di circa 10 giorni in un luogo dedito alla meditazione con regole molto rigide. "Ciao amici ci vediamo tra 10 giorni che sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta in India: no telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può fumare, non si può scrivere, si mangia solo verdure", ha scritto Achille tra le Instagram Stories, per poi scomparire proprio come anticipato. Un’esperienza certamente non facile ma che non potrà che far bene sia al corpo che allo spirito.

