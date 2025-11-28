Stana Katic torna su Netflix con Absentia: l’ex Castle batte anche le serie italiane più amate La star di Castle, Stana Katic, conquista ancora il pubblico: il thriller Absentia supera le produzioni italiane più seguite su Netflix, come Mrs. Playmen.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ una serie del 2017 ma è tornata alla ribalta perché da qualche giorno è disponibile nel catalogo Netflix e ha già sbaragliato la concorrenza. Absentia è volata subito al terzo posto in classifica, superando l’italianissima Mrs. Playmen, con Carolina Crescentini. Protagonista della serie thriller è Stana Katic, famosa in particolare, per il ruolo in Castle. Ma cosa rende Absentia così interessante? Cerchiamo di scoprirlo e, soprattutto, facciamo un confronto proprio con Castle, che ha portato l’attrice al successo.

Stana Katic protagonista di Absentia: tutto sulla serie thriller

Gli utenti più attenti lo avranno notato: su Netflix c’è un nuovo titolo disponibile (che nuovo non è ma è stato aggiunto proprio di recente) e si tratta di Absentia, un thriller investigativo di Gaia Violo e Matt Cirulnick (diretta da Ode Ruskin). Emily Byrne, agente FBI, scompare per sei anni durante un’indagine su un serial killer. Ritrovata traumatizzata e senza ricordi, scopre che la sua famiglia è cambiata. Coinvolta in nuovi omicidi e sospettata dei crimini, deve fuggire e indagare da sola per dimostrare la propria innocenza e scoprire chi l’ha tenuta prigioniera. La serie tratta temi contro il disturbo post-traumatico da stress (PTSD), senso di colpa e fratture familiari. Stana Katic, famosa per il ruolo in Castle (di cui parleremo dopo per un confronto) interpreta Emily Byrne, la quale non è solo un’agente di polizia, ma una donna spezzata che cerca di ricostruire la propria vita e capire cosa le sia successo. È vittima, madre separata e una sorta di profuga del passato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Confronto tra Castle e Absentia: perché Kate Beckett ed EmilyByrne sono ‘diverse’

Absentia, che vede protagonista Stana Katic, è composta solo da tre stagioni, poiché la serie è stata pensata fin dall’inizio come un arco narrativo completo, con un vero finale e non un cliffhanger improvvisato. Ovviamente, guardando l’attrice, non si può non pensare al ruolo che ha ricoperto in Castle, la serie che l’ha condotta all’apice del successo, dove interpretava Kate Beckett. Ma in cosa sono diverse le due protagoniste? Beckett è una detective brillante inserita in un contesto più leggero, fatto di umorismo, casi autoconclusivi e un equilibrio tra indagini e romanticismo grazie al rapporto con Richard Castle. Absentia, invece, presenta un mondo cupo in cui Emily non è solo un’agente, ma una sopravvissuta che deve ricostruire sé stessa dopo un trauma devastante. Il suo legame con Nick è complesso, segnato da colpa, distanza e ferite nate dal suo ritorno.

In Castle, Beckett cresce senza perdere una certa normalità; in Absentia Emily vive una realtà completamente spezzata, in cui il mistero coinvolge la sua stessa identità. Questo dimostra la grande versatilità di Stana Katic, capace di passare da una crime comedy romantica a un thriller psicologico molto forte.

Potrebbe interessarti anche