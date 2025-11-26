Abigail su Netflix, il finale dell'horror nasconde un dettaglio sconvolgente: la spiegazione Ecco tutto ciò che volevate sapere e che non avete mai osato chiedere sul finale del film horror disponibile in streaming su Netflix

Com’era lecito aspettarsi, Abigail, pellicola del 2024 diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e disponibile in streaming su Netflix non lesina in quanto a sangue versato e a budella lanciate in giro. Il film finisce in un letterale massacro, ma qualche dettaglio della trama potrebbe esservi rimasto oscuro. Per questo siamo qui noi, pronti a spiegarvi il finale di Abigail per filo e per segno. Ovviamente, manco a dirlo, ci saranno pesantissimi spoiler, quindi leggete avvisati. Pronti? Partiamo.

Abigail, la spiegazione del finale del film in streaming su Netflix

Abigail termina con Joey (Melissa Barrera) e Frank (Dan Stevens) come unici sopravvissuti, mentre il resto del cast viene fatto a pezzi in vario modo. In un colpo di scena, si scopre che il personaggio di Lambert (Giancarlo Esposito) è in realtà un vampiro, trasformato da Abigail due anni prima dopo aver lavorato con Frank. Quest’ultimo vuole che Frank collabori con lui per uccidere Abigail e suo padre, ma l’uomo si ribella e elimina invece Lambert per essere stato tradito, dopo essere a sua volta stato trasformato in un mostro succhiasangue.

Infuria dunque lo scontro, con Frank che si avventa su Abigail. Joey cerca di fermare Frank, che la trafigge con una lancia prima di andare contro Abigail nel tentativo di ucciderla dissanguandola. La vampira propone a Joey un patto: se la aiuterà a uccidere Frank, la lascerà andare. La donna accetta, ma finisce per essere morsa a sua volta da Frank. Dopo aver resistito al suo controllo mentale, causato dall’inesperienza con le nuove abilità, assieme ad Abigail riesce a sconfiggerlo. A quel punto compare Kristof Lazaar (Matthew Goode), che viene convinto da Abigail a lasciare andare la donna.

Perchè Abigail lascia andare Joey

Abigail decide di salvare la vita a Joey per rispettare una "pinky promise", ovvero quelle promesse fatte intrecciando i mignoli, ma anche perchè la donna è stata l’unica a mostrare compassione nei confronti della piccola ballerina. È possibile che Abigail abbia capito che Joey voleva davvero rimediare agli errori commessi con suo figlio e che, uccidendola, Caleb sarebbe rimasto senza madre.

Rimane un solo dubbio sul finale, che però il film (e nessuna intervista successiva dei registi) ha mai chiarito. Kristof Lazaar, potente quanto mitico signore del crimine, sarebbe in realtà uno pseudonimo di Dracula. Il film è ispirato liberamente alla pellicola del 1936 La figlia di Dracula e in Abigail ci sarebbero alcune similitudini. Nel film del 1936, la protagonista Marya Zaleska vuole liberarsi dell’influenza del padre. In Abigail, invece, la figlia di Dracula desidera attirarne l’attenzione. Per quanto la storia sia sostanzialmente differente, suggerisce fortemente che suo padre sia proprio il Conte Dracula di Bram Stoker.

