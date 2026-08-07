È morta Abbe Lane, la diva di Twilight Zone che affiancò Totò, Sordi e Vittorio De Sica: la causa della morte e il dramma dietro il successo
Si è spenta a 93 anni la cantante e attrice americana che conquistò Hollywood e il cinema italiano. Celebre anche per il tormentato matrimonio con Xavier Cugat.
Abbe Lane, cantante, attrice e volto iconico della televisione americana tra gli anni Sessanta e Settanta, è morta il 25 aprile a Los Angeles per cause naturali all’età di 93 anni. La notizia è stata confermata dal figlio Steven Leff a The Hollywood Reporter. Artista dalla carriera internazionale, conquistò il pubblico con la musica, il cinema e le apparizioni nei più celebri varietà statunitensi, lasciando un segno anche in Italia grazie a oltre venti film. La sua vita privata, segnata da un discusso matrimonio con Xavier Cugat, contribuì a renderla una figura tanto affascinante quanto controversa.
Addio a Abbe Lane: icona dello spettacolo tra cinema, musica e televisione
Abbe Lane ha lasciato il suo grande pubblico il 25 aprile a Los Angeles per cause naturali all’età di 93 anni. La notizia è stata resa nota dal figlio Steven Leff a The Hollywood Reporter. Nata Abigail Francine Lassman il 14 dicembre 1932 a Brooklyn, iniziò la sua carriera fin da giovanissima tra radio, teatro e Broadway, dove fu scoperta dal direttore d’orchestra Xavier Cugat. Il successo internazionale arrivò grazie alle tournée con Cugat e a una prolifica carriera cinematografica, soprattutto in Italia, dove recitò in oltre venti film accanto a grandi interpreti come Totò, Alberto Sordi e Vittorio De Sica. Tra le sue interpretazioni più note figurano Le ali del falco, La mano vendicatrice, Il sindacato di Chicago, L’americano, Maracaibo, Lo scapolo, Totò, Vittorio e la dottoressa, Parola di ladro, Marinai, donne e guai, Totò, Eva e il pennello proibito, Roulotte e roulette, Il mio amico Jekyll, I baccanali di Tiberio, Giulio Cesare contro i pirati e, più tardi, The Twilight Zone: The Movie.
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Contemporaneamente alla carriera cinematografica, Lane fu una delle protagoniste della televisione americana tra gli anni Cinquanta e Settanta, partecipando ai più celebri varietà e talk show dell’epoca e affermandosi anche come apprezzata cantante nei teatri di Broadway e nei locali di Las Vegas. Dopo il divorzio da Cugat sposò l’agente artistico Perry Leff, morto nel 2020. Lascia i figli Steven e Andrew e una nipote.
Abbe Lane, il dramma dietro il matrimonio con Xavier Cugat
Nel 1952, Lane sposò Xavier Cugat ma, il matrimonio terminò dodici anni dopo. In seguito, l’artista raccontò di aver subito abusi psicologici durante la relazione, esperienza che ispirò il suo romanzo semi-autobiografico But Where Is Love?. La morte di artisti di questo calibro lasciano sempre un amaro in bocca che difficilmente andrà via. Purtroppo, anche questo fa parte della dura legge della vita.
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