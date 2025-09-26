Abate sfida Aquilani sul campo: dove vedere Catanzaro-Juve Stabia oggi in tv o in diretta streaming
Stasera torna in campo la Serie B con l'anticipo della quinta giornata tra due squadre ancora imbattute: scopri dove vederla e il programma del turno di domani
La quinta giornata del campionato di Serie B si apre stasera, venerdì 26 settembre, allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, dove i padroni di casa se la vedranno con la Juve Stabia in una partita prevista con fischio d’inizio alle 20.30.
Entrambe le squadre sono ancora imbattute, ma il team ospite precede di due punti gli avversari di turno grazie alla vittoria conquistata nell’ultima gara di campionato sul campo dello Spezia.
Le dichiarazioni di Abate e di Aquilani alla vigilia
Alla vigilia del match, il tecnico Ignazio Abate ha provato a tenere alta la tensione e lanciato la carica citando Marchionne: "La mediocrità è il più grande nemico dell’eccellenza. Non puoi accontentarti di fare bene: devi puntare sempre al massimo". Quattro pareggi in quattro match, invece, per i ragazzi allenati da Alberto Aquilani che ora, come confermato nella conferenza stampa di presentazione, vuole la vittoria: "È importante sotto ogni punto di vista, anche emotivo. L’obiettivo è sempre lo stesso: giocare per vincere".
Dove vedere Catanzaro-Juve Stabia oggi in tv o in diretta streaming
La partita che dà il via al quinto turno di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma stasera alle ore 20.30, sarà trasmessa su DAZN ed è quindi fruibile attraverso smart tv, smartphone, tablet o pc. L’emittente streaming ha comunque già annunciato che la gara verrà proposta in modalità gratuita a tutti gli utenti della piattaforma, ma anche ai non abbonati che, previa registrazione, potranno gustarsi l’evento in streaming sul sito dazn.com. La diretta streanibg partita sarà disponibile anche per gli abbonati al canale LAB Channel di Amazon Prime Video.
Catanzaro-Juve Stabia, le probabili formazioni: un tuffo nel passato
Alberto Aquilani ritrova Ignazio Abate come avversario, dopo gli anni passati a giocare insieme tra Nazionale e Milan. Per il tecnico dei padroni di casa c’è la tentazione Pandolfi, che scalpita per un posto da titolare e potrebbe partire dall’inizio al posto di Oudin. In difesa spazio anche a Brighenti. Nella squadra ospite dovrebbe scendere in campo Piscopo, schierato dietro all’ex bandiera del Como Gabrielloni, quindi Abate proporrà una sorta di 3-5-1-1.
Dove vedere la Serie B: il programma delle partite di oggi e domani
Catanzaro e Juve Stabia sono le uniche squadre della Serie Cadetta a scendere in campo oggi: il quinto turno di campionato terminerà domenica 28 settembre alle ore 19.30 con il derby toscano tra Empoli e Carrarese. Ecco dove vedere la Serie B in streaming o in tv e tutto il programma della 5^ giornata.
- Sabato 27 settembre ore 15.00 Venezia-Spezia DAZN, LaB Channel (Amazon Prime Video)
- Sabato 27 settembre ore 15.00 Avellino-V. Entella DAZN, LaB Channel (Amazon Prime Video)
- Sabato 27 settembre ore 15.00 Sudtirol-Reggiana DAZN, LaB Channel (Amazon Prime Video)
- Sabato 27 settembre ore 15.00 Mantova-Frosinone DAZN, LaB Channel (Amazon Prime Video)
- Sabato 27 settembre ore 15.00 Cesena-Palermo DAZN, LaB Channel (Amazon Prime Video)
- Sabato 27 settembre ore 17.15 Monza-Padova DAZN, LaB Channel (Amazon Prime Video)
- Sabato 27 settembre ore 19.30 Bari-Sampdoria DAZN, LaB Channel (Amazon Prime Video)
- Domenica 28 settembre ore 17.15 Modena-Pescara DAZN, LaB Channel (Amazon Prime Video)
- Domenica 28 settembre ore 19.30 Empoli-Carrarese DAZN LaB Channel (Amazon Prime Video)
