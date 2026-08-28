"Aaron Paul è morto?": paura per l'attore di Breaking Bad ma la verità è del tutto diversa. Ecco cosa è successo davvero
Si è temuto il peggio per il celebre attore, star di Breaking Bad, ma si è trattato di un equivoco nato soprattutto dai social
Il 27 agosto 2026, nel giorno del suo quarantasettesimo compleanno, Aaron Paul si è ritrovato al centro di una strana notizia: molti fan hanno temuto che l’attore di Breaking Bad fosse morto. Fortunatamente si è trattato solo di un grande abbaglio del web, ma la voce ha fatto in tempo a fare il giro dei social.
Aaron Paul non è morto: ecco perché i fan si sono preoccupati per lui
Parecchi utenti hanno condiviso post di compleanno con immagini ed espressioni nostalgiche che ricordavano molto i messaggi di condoglianze usati per i lutti. Eppure si è trattato di un equivoco dato da un fatto ben chiaro: da febbraio 2026 l’interprete di Jesse Pinkman ha spento i riflettori sui propri profili social, prendendosi una pausa per trovare nuove ispirazioni. Non vedendo sue notizie da mesi, i follower hanno ceduto più facilmente al panico.
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Il timore è stato amplificato dalle notizie tragiche arrivate di recente sulla scomparsa di altre icone famose, tra cui la cantante Dolly Parton, l’attore Tim Curry e il doppiatore Peter Cullen. Sui canali online le reazioni sono oscillate in un attimo dal terrore puro alle risate di sollievo, con migliaia di appassionati che hanno iniziato a commentare citando le battute più iconiche della serie che lo ha reso famoso.
L’ultimo lavoro di Aaron Paul al cinema
Dal punto di vista professionale, comunque, l’attore sta benissimo e continua a lavorare a pieno ritmo. Di recente è stato infatti protagonista sul grande schermo al fianco di Eiza González nel thriller fantascientifico Ash, diretto dal regista Flying Lotus. La protagonista Riya (interpretata da Eiza González) si risveglia su un pianeta sconosciuto e fa una scoperta scioccante: tutti gli altri membri del suo equipaggio sono stati brutalmente uccisi. Un uomo di nome Brion (interpretato da Aaron Paul) giunge sul posto per soccorrerla e aiutarla a salvarsi. Da quel momento inizia una dura lotta per la sopravvivenza. La situazione si complica rapidamente quando tra i due inizia a scricchiolare la fiducia.
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