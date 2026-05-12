Fallout 3, l'ex star di Breaking Bad si unisce al cast della serie: ecco il suo personaggio L'ex stella di Breaking Bad si aggiunge ufficialmente al cast della serie, segnale di quanto Amazon MGM creda nel progetto tratto dalla saga videoludica

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Novità succulente per tutti i fan di Fallout, serie in streaming su Amazon Prime Video tratta dall’omonima saga di videogiochi: Aaron Paul, noto per il ruolo di Jessie Pinkman in Breaking Bad, si unisce ufficialmente al cast della stagione 3. Una sorta di reunion per lui, sulla base di quanto appreso da Variety, poiché si ritroverà nuovamente a lavorare con i produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, con cui aveva collaborato nell’ultima stagione di Westworld.

Aaron Paul nel cast di Fallout 3: chi interpreta nella serie?

Ancora non sappiamo di quale personaggio vestirà i panni Aaron Paul in Fallout 3, con i dettagli ancora coperti dal massimo riserbo. Un ingresso, questo, che porta avanti l’operazione di consolidamento del cast della serie, che ha visto anche Annabel O’Hagan e Dave Register, rispettivamente la sovrintendente Stephanie Harper e il guardiano Chet del Vault 33, promossi a personaggi regolari.

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La serie, creata da Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, può contare su un cast corale che include Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones, Walton Goggins e Frances Turner.

Cosa aspettarci dalla stagione 3 di Fallout e quando esce

Secondo i dati diffusi dalla produzione e rilanciati da Deadline, il franchise televisivo di Fallout avrebbe superato i 100 milioni di spettatori globali nelle prime settimane di distribuzione della seconda stagione, confermandosi tra i titoli di punta della piattaforma streaming. Non abbiamo ancora una sinossi ufficiale della stagione 3 di Fallout ma Todd Howard, game director di Bethesda, software house che ha ripreso in mano la saga videoludica nel 2007, ha dichiarato che gli sceneggiatori stanno lavorando attivamente in questo momento. "Per quanto riguarda il gioco e la serie TV, stiamo scrivendo la terza stagione", ha detto. "Stiamo discutendo su cosa faremo e quali elementi potremo inserire nei nostri giochi quando uscirà, in modo che non sembrino forzati o finti".

Sicuramente la stagione seguirà il viaggio del Ghoul (Walton Goggins) in Colorado alla ricerca della moglie e della figlia, mentre Lucy (Ella Purnell) e Maximus (Aaron Moten) dovranno affrontare le conseguenze della guerra che sta per scatenarsi per il controllo di New Vegas tra la Legione del nuovo Caesar (Macaulay Culkin) e la Repubblica della Nuova California. E sullo sfondo ci sarà anche da chiarire cosa sia la Fase 2 menzionata dai dirigenti Vault-Tec scongelati dal Vault 31 e cosa c’entri in tutto questo il VEF, il Virus a Evoluzione Forzata. La stagione 3 di Fallout non ha ancora una data di uscita, con le riprese che dovrebbero cominciare questa estate. I nuovi episodi arriveranno come sempre in streaming su Prime Video.

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