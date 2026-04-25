'Il Paradiso delle Signore' verso lo stop, ecco la nuova soap pronta ad accendere i palinsesti estivi La nuova soap straniera dell'estate 2026: niente più Paradiso delle Signore per gli appassionati

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Instagram: tempodeamar_sic

CONDIVIDI

Il pomeriggio e ormai anche la prima serata in televisione vedono un susseguirsi di soap opere straniere che continuano a macinare grandi successi. Dopo Mediaset con il filone turco, anche Real Time si è adeguata mettendosi alla ricerca di storie forti e avvincenti: Hercai – Amore e Vendetta e Melek – Il coraggio di una madre sono i due titoli importati per provare a replicare il successo di trame diventate ormai cult come Terra Amara e Endless Love. La Rai ha tentato attingendo dalla Spagna con Ritorno a Las Sabinas e adesso, anche Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre) tenta la carta straniera per i palinsesti estivi con A time to love.

Stop al Paradiso delle signore: A time to love è la soap su cui puntare questa estate

A breve la programmazione solita sui canali tv principali lascerà il posto a quanto confezionato per l’estate 2026. Tra le soap che più mancheranno ai telespettatori nei mesi più caldi c’è sicuramente Il paradiso delle signore. La serie ambientata nella Milano degli anni Sessanta sta per esaurire gli episodi previsti in questa decima stagione, la cui chiusura è prevista per il 22 maggio, lasciando spazio a una lunga pausa estiva per permettere alla grande macchina organizzativa di godersi il meritato riposo. A time to love è la scommessa di Tv2000, che pesca dal Brasile per il pubblico italiano. Si tratta di una serie del 2017 che vede tra i protagonisti l’attore e modello Bruno Cabrerizo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A time to love: la trama della nuova soap estiva di Tv2000

La soap ha come protagonisti Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio (Bruno Cabrerizo). I due appena si vedono s’innamorano a prima vista: siamo in Portogallo nel 1927. Lei è figlia di un ricco e influente produttore di olio in paese. Lui proviene da una famiglia umile e si arrangia con lavori saltuari, tra cui, la vendemmia annuale. La coppia si separa quando il protagonista decide di partire per il Brasile in cerca di un lavoro più stabile. La giovane scopre di essere incinta e decide di ritirarsi in un convento: tra intrighi e le pressioni degli antagonisti, tutto ruota intorno ai due giovani innamorati. Riusciranno a vivere il loro amore tra il Brasile e il Portogallo con tutte le difficoltà che incontreranno? Una trama che si preannuncia essere calda e interessante in vista dei palinsesti spesso poco coinvolgenti della stagione estiva. A time to love sarà il prossimo fenomeno straniero pronto a conquistare il cuore di milioni di telespettatori? La storia ha tutte le carte in regola per fare centro.

Potrebbe interessarti anche