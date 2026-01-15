A testa alta, Sabrina Ferilli conquista il web ma accende la polemica: "Che finale è?". L'errore che scatena le proteste Anche la seconda puntata della mini-serie di Canale 5 ha lasciato il segno, ma non sono mancate neppure le critiche: "È quasi stressante".

Dopo un debutto segnato da ascolti altissimi, A testa alta è andata in scena con la seconda puntata. Ieri sera, mercoledì 14 gennaio 2026, la mini-serie con Sabrina Ferilli protagonista è tornata su Canale 5 e ha di nuovo infiammato i social. La storia racconta la vita di Virginia Terzi, preside di una scuola, travolta dalle terribili conseguenze della diffusione di un video intimo che la ritrae con l’amante Marco, e spammato in rete senza il suo consenso. Un caso di revenge porn, tristemente attuale, che in questa seconda puntata emerge con tutto il suo dramma e dolore, oltre a una trama che si infittisce sempre più. Il nuovo appuntamento ha entusiasmato i telespettatori, che sul web si sono complimentati con Ferilli, tra plausi per la sua bravura e qualche battuta ironica per la sua dizione. Non sono mancate neppure le critiche sulla scelta di Mediaset di chiudere il penultimo episodio senza trasmettere il promo del finale (ma solo una clip di 5 secondi neutra) e altre polemiche su come si è chiusa questa puntata.

A testa alta, anche la seconda puntata conquista i social: ma non mancano le polemiche

A testa alta ha conquistato di nuovo il pubblico di Canale 5. Sui social sono stati tantissimi i telespettatori che hanno commentato la seconda puntata andata in onda ieri sera: centinaia i complimenti alla performance di Sabrina Ferilli nei panni della protagonista Virginia Terzi, conditi da una pioggia di ironia e meme sulla sua dizione (va per la maggiore ‘Scecilia‘, scherzando sulla pronuncia del nome della sorella nella serie). "Bellissima fiction, troppo breve però, peccato che mercoledì sarà già finita", "Scescilia se arresti tua sorella io mi metto a ridere", "Questa serie è tutta un meme #ATestaAlta", "Comunque io adoro Sabrina Ferilli. Icona in tutte le fiction, unica e vera protagonista", "Comunque … pochi episodi per una fiction STRRAAAAOOORDINARIAAAAA", "E porca paletta mo dobbiamo aspettare un altra settimana x il gran finale…. Stupenda!", si legge su X.

Sul social, però, anche parecchie critiche rivolte alla scelta di Mediaset di chiudere la penultima puntata senza trasmettere il promo del finale, e sul modo in cui è finito questo episodio: "La serie dovrebbe iniziare alle 21.20 ed inizia alle 22.00, gli ultimi 20 minuti di film sono intervallati da una pubblicità ogni 5 minuti.. é quasi stressante rimanere ad aspettare la fine.. e poi nessuna promo ma che roba eh?!", "MA CHE FINALE DI PUNTATA È… L’ infame alla fine è il sindaco che ha cresciuto un figlio da schifo come lui.. E 0 ANTICIPAZIONIIII", "Come ci arriviamo a mercoledì dopo questo finale di puntata???", "Ma neanche uno straccio di anticipazione nel promo? Tipo Scescilia che arresta la sorella decantandone i suoi diritti", "Come niente anticipazioni?".

