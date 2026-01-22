A testa alta, Sabrina Ferilli chiude e fa piangere tutti: "Non può finire così". Poi la polemica: "È vergognoso" Anche la terza e ultima puntata della miniserie ha conquistato tutti ma il finale ha lasciato l'amaro in bocca: "Pensavo meglio".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Si è conclusa ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, l’avventura di Virginia Terzi in A testa alta. La miniserie in tre puntate, con protagonista Sabrina Ferilli, ha conquistato il pubblico sin dal primo episodio con oltre il 25% di share al suo debutto su Canale 5. La storia racconta la vita di un preside travolta dalle terribili conseguenze della diffusione di un video intimo che la ritrae con l’amante Marco, e spammato in rete senza il suo consenso. Un caso di revenge porn, tristemente attuale, contornato da una trama ricca di colpi di scena, tensioni familiari e misteri da risolvere. Nel finale di stagione, Virginia viene accusata per l’omicidio di Ivan, per poi essere scagionata mentre a finire arrestato è Paolo. Una chiusura quasi perfetta, anche se il pubblico non ha preso bene la scelta di far partire Marco (l’amore della protagonista) per l’Africa. A piacere, però, è stata sicuramente l’interpretazione di Sabrina Ferilli, con tanto di meme virali per la sua dizione (‘scecilia’), e ora sono in molti a sperata in un secondo capitolo, anche se lo sceneggiatore Mizio Curcio ha già dichiarato che un A testa alta 2 non ci sarà.

A testa alta, ovazione per Ferilli e tante critiche: "Ah, finisce così?"

In sole tre settimane di messa in onda, A testa alta è riuscita a conquistare il pubblico, diventando una serie viralissima sul web. I telespettatori sperano in una seconda stagione, e visto l’alto share raggiunto non pare una cosa impossibile, ma lo sceneggiatore Curcio a Fan Page ha detto no: "Stasera scopriremo l’identità del colpevole, il cerchio si chiude. Poi, per carità, mai dire mai". Niente capitolo numero 2, almeno per ora, ma di certo l’interpretazione di Sabrina Ferilli ha lasciato il segno e sui X i complimenti sono stati tantissimi: "Ok, chi come me è in lacrime???? Grande Sabrina Ferilli, bravissima!", "No ma qua ci sono delle basi per una seconda stagione: Marco se n’è andato e quella rossa è scappata MEDIASET PIERSILVIO ASCOLTATECI", "Penso che Sabrina con Virginia Terzi abbia davvero fatto un gran lavoro e creato il suo miglior personaggio. Credo sia un peccato che rimanga una serie unica e non abbia modo di svilupparsi. Intanto grazie a Sabrina Ferilli".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra un plauso e un altro, però, anche tante critiche. In molti si sono lamentati per l‘ora tarda di inizio e fine, e per la troppa pubblicità, mentre altri non hanno gradito il finale: "Orario di inizio vergognoso, cmq fiction molto bella", "No non può finire così, fate un #ATestaAlta 2 con il ritorno di Marco, inventatevi qualcosa MA IO NON POSSO PIÙ VIVERE SENZA QUESTA SERIE CHE CI HA DATO TUTTO, VIRGINIA E SCESCILIA TORNATE", "La fiction bellissima. L’orario di inizio troppo tardi e pubblicità davvero troppa", "Cominciata tardi e finita alle 24,20, troppa pubblicità, esagerati. Non si capisce perché Marco va in Africa", "La fiction bellissima. Molto bravi gli attori, Ferilli superba proibitivo l’orario di inizio e la pubblicità davvero troppa", "Si bello tutto ma perché Marco è andato in africa? È Alex il figlio del sindaco l’hanno arrestato per le cose che ha fatto? La vicepreside? E perché la russa è scappata bhoo tante cose non chiarite pensavo meglio come finale sinceramente", "Comunque raga non hanno spiegato una mazza. Qui serviva almeno una puntata in più", "Ma che finale è? Ci vuole la seconda stagione subito!!", "Ah, finisce così?".

Potrebbe interessarti anche