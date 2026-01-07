A testa alta - Il coraggio di una donna, torna Sabrina Ferilli: anticipazioni, quante puntate e cosa aspettarci Sabrina Ferilli torna protagonista in prima serata: una storia di caduta, coraggio e rinascita. Tutto sulla serie che racconta un dramma sempre più attuale.

La nuova stagione della fiction Mediaset si apre con un progetto che promette di far discutere e di lasciare il segno. Sabrina Ferilli torna in prima serata su Canale 5 con A testa alta – Il coraggio di una donna, una serie in tre puntate che unisce racconto sociale, dramma familiare e tensione emotiva, scegliendo di affrontare un tema delicatissimo e quanto mai attuale come la diffusione non consensuale di immagini intime. Una storia che parla di violenza digitale, di giudizio pubblico e di quanto sia difficile, soprattutto per una donna, restare in piedi quando la reputazione viene messa alla gogna.

Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, una preside stimata

La protagonista della serie è Virginia Terzi, preside di un liceo alle porte di Roma, una donna determinata, brillante, capace di ascoltare davvero i suoi studenti e di costruire con loro un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia. Virginia è l’ideatrice del progetto "A testa alta", nato per contrastare la dipendenza digitale e per educare i ragazzi a un uso più consapevole dei social e degli smartphone. Proprio quando sembra avere tutto sotto controllo, la sua vita viene improvvisamente travolta: un video intimo, diffuso senza il suo consenso, finisce in rete e innesca uno scandalo mediatico violento e implacabile.

Lo scandalo e la frattura privata

La diffusione del video segna l’inizio di un vero e proprio incubo. Virginia viene travolta dal giudizio pubblico, mentre la sua figura, fino a quel momento rispettata, viene messa in discussione dentro e fuori la scuola: "Virginia ne sarà distrutta" racconta Ferilli, "La prima frattura sarà in famiglia, con il marito e il figlio. Poi al lavoro. Subirà una pressione enorme all’interno della scuola, che le costerà molto cara. Le porterà via la dignità, la credibilità. Eppure, per come l’abbiamo voluta raccontare noi, Virginia riuscirà a riprendere in mano la sua vita e il suo lavoro, al quale ha dedicato tutta sé stessa".

Il peso dello scandalo sui figli

A pagare un prezzo altissimo è anche Rocco, il figlio sedicenne di Virginia, ragazzo sensibile, riservato, appassionato di scacchi, che si ritrova improvvisamente esposto allo sguardo e al giudizio dei compagni. Mentre cerca di vivere il suo primo amore con Nina, deve fare i conti con le conseguenze di uno scandalo che non ha scelto. La serie racconta con attenzione anche il mondo degli adolescenti, fragile e spesso lasciato solo davanti alla violenza dei social.

A testa alta – Il coraggio di una donna: una storia tra sospetti e verità

La domanda che attraversa tutte le puntate è una sola: chi ha diffuso il video e perché? I sospetti si moltiplicano e finiscono per coinvolgere anche le persone più vicine a Virginia, a partire dal marito Luigi, fino a figure potenti e influenti legate alla scuola e al territorio. A indagare è Cecilia, sorella minore di Virginia e ispettrice di polizia, pronta a sostenerla anche a costo di mettere a rischio la propria carriera. Accanto alla protagonista non mancano però alleati fondamentali, come Giulia, amica e vicepreside della scuola, e Marco Colaianni, professore di educazione fisica disposto a esporsi in prima persona per difenderla.

Una fiction necessaria nella nostra società

"Parliamo di revenge porn" spiega ancora la Ferilli, "Ho pensato che questo fosse un tema di grande attualità. Il revenge porn può avere purtroppo esiti fatali soprattutto quando si tratta di persone giovani, non strutturate, che non riescono a trovare la forza per reagire". Parole che chiariscono l’intento di A testa alta – Il coraggio di una donna, una serie che non cerca una strada facile.

Quando e come vedere la serie

La fiction è frutto di un lavoro lungo e approfondito, durato tre anni tra scrittura e preparazione, con riprese realizzate a Roma e dintorni. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 gennaio in prima serata su Canale 5: una storia destinata a far discutere e a lasciare il segno.

