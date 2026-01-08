Trova nel Magazine
A testa alta - Il coraggio di una donna, ovazione per Sabrina Ferilli: "Una bravura magistrale", perché è piaciuta tanto

La prima puntata della serie ha convinto tutti e sul web i complimenti sono stati tantissimi: "Molto interessante e soprattutto attuale".

Debutto da record per la nuova serie Mediaset con Sabrina Ferilli. Ieri sera, mercoledì 7 gennaio, A testa alta – Il coraggio di una donna è andata in scena su Canale 5 con la prima puntata e ha letteralmente stregato il pubblico. A guardare la storia di Virginia Terzi, preside di un liceo alle porte di Roma, sono stati oltre 4 milioni di telespettatori, con uno share del 25,2% che ha sbaragliato la concorrenza di Rai 1 e il nuovo ciclo Purché finisca bene con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino (13,1%). Un successo enorme e non solo in termini di dati auditel ma anche sui social, dove l’hashtag con il titolo della serie è andato in trend ed è stato un tripudio di commenti pieni di complimenti per l’attrice protagonista.

Sabrina Ferilli è da record, social entusiasti per A testa alta: "Bellissima serie"

Boom di ascolti per la prima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna. La nuova serie con Sabrina Ferilli ha convinto il pubblico e entusiasmato i social, dove i complimenti all’attrice sono centinaia. Su X, il titolo è andato in trend e gli utenti hanno iniziato anche a fare a gara per indovinare chi ha divulgato il video intimo che ha stravolto la vita della protagonista. Il reato di revenge porn, infatti, è al centro della trama e mai come in questo periodo è attuale: la preside Virginia Terzi (Sabrina Ferilli), donna terminata e talentuosa, è vittima della diffusione online senza il suo consenso di un video privato, e tutta la sua vita viene stravolta.

La grande attualità della tematica, unita alla bravura dell’attrice ha ricevuto tantissimi commenti positivi: "Bellissima serie! Molto interessante e soprattutto attuale", "DOPO QUESTO FINALE NON POSSO ASPETTARE UNA SETTIMANAAAAA", "Posso dire? Serie bellissima, Sabrina super, attori e cast perfetti", "Una fiction che già dalla prima puntata è pregna di momenti di riflessione e tanta tensione emotiva. Organizzata perfettamente che
mette in luce un tema tanto importante, attuale trattandolo con decisione,
fermezza e rigore. Sabrina Ferilli perfetta in questa veste!", "Questa fiction mostra un tema attuale e spero che sia di riflessione per tutte le teste di caxxo che fanno uso dei social in maniera sbagliata, inappropriata e soprattutto illegittima e spesso neanche vengono punite, anzi, distruggono la vita delle persone".

Programmi

