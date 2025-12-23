Non solo Signorini, la bufera sul revenge porn colpisce anche Sabrina Ferilli in questa nuova fiction: la trama dice tutto Gennaio si preannuncia ricco di novità in casa Mediaset in ambito fiction: Sabrina Ferilli tornerà su Canale 5 con una storia tanto attuale quanto forte.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mediaset Infinity

Da giorni ormai non si fa altro che parlare del caso Signorini-Corona. L’ex re dei paparazzi, nel suo podcast Falsissimo, ha condiviso del materiale in cui accusa il conduttore di favorire alcuni concorrenti del Grande Fratello in cambio di presunti favori sessuali. La Procura di Milano, con il sostituto procuratore Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella, ha perquisito l’abitazione di Corona e le sedi della Velvet Cut Srl, sequestrando alcuni materiali. Corona è indagato per diffusione di video a contenuto sessualmente esplicito, mentre il suo legale esclude il reato di revenge porn. Sulla scia di questa bufera vogliamo parlarvi di una fiction che arriverà a gennaio su Canale 5 e che vede protagonista Sabrina Ferilli, in un ruolo forte, coraggioso ma a tratti fragile perché, l’intera storia, verte proprio sul reato di revenge porn. Un tema attuale e, purtroppo, troppo frequente. Di seguito, tutti i dettagli.

A Testa Alta – Il Coraggio di Una Donna: trama e cast della nuova fiction con Sabrina Ferilli

Molto presto rivedremo Sabrina Ferilli su Canale 5 in una nuova fiction che non potete assolutamente perdere perché farà riflettere. Il titolo è A Testa Alta – Il Coraggio di Una Donna, diretta da Giacomo Martelli, e adesso vi spieghiamo di cosa parla. Virginia Terzi (interpretata da Sabrina Ferilli), preside di un liceo in un tranquillo borgo laziale, è una madre attenta e ideatrice di "A testa alta", progetto contro la dipendenza digitale. La sua vita cambia radicalmente quando un suo video intimo con Marco, uomo che non è suo marito, viene diffuso senza il suo consenso, scatenando uno scandalo mediatico. Tra giudizi della comunità e attacchi pubblici, Virginia lotta per difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede. La serie racconta il suo percorso di caduta e rinascita tra scandali digitali, ricatti, amori adolescenziali, legami familiari e segreti nascosti.

Oltre a Sabrina Ferilli, nel cast della fiction troviamo volti noti al pubblico italiano:

Francesco Petit (Rocco)

Ranieri Monaco di Lapio (Marco Colaianni)

Gioia Spaziani (Cecilia)

Lucia Balordi (Nina)

Fabrizio Ferracane (Luigi)

Andrea Pittorino (Alex)

Maria Chiara Augenti (Giulia)

Augusto Fornari (Sindaco Morrone)

Ninni Bruschetta (Bodoni)

Lorena Cacciatore (Elena Bodoni)

Revenge porn, un tema perfido e (purtroppo) sempre più attuale

Sapete perché la trama di questa fiction si presenta come un vero e proprio colpo al cuore? Perché la tematica principale è il revenge porn o "vendetta porno", è un reato penale (oltre che tremendamente meschino) e consiste nella diffusione senza consenso di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Spesso è un atto vendicativo e violento, ma può avvenire anche in altri contesti. Chi ne è vittima si sente improvvisamente oppresso da una valanga di giudizi perfidi, subdoli, oltre che sentirsi umiliata e privata della propria libertà intima. Il loro sistema psicologico crolla in un baratro da cui è molto difficile uscirne da soli, se non con l’aiuto di esperti. Quest’ultimi, però, il più delle volte non vengono considerati dalla vittima per vergogna, per timore di ulteriori giudizi (anche quelli familiari che, a volte, possono essere i più pungenti) e quindi si rinchiudono in sé stessi mettendo in serio pericolo la propria salute mentale. Quanti adolescenti sono finiti in questo circolo orrendo? In quanti non hanno retto le umiliazioni e hanno deciso di togliersi la vita? Tantissimi. I caratteri delle persone sono diversi: c’è chi riesce a ‘sostenere’ il colpo, a rimboccarsi le maniche e andare avanti, e chi, invece, a causa del loro essere fragile e caratterialmente debole, decide di mettere fine a tutto nel modo più drastico possibile.

Come si può mettere un freno a tutto questo? Difficile rispondere, ma se possiamo esprimere un parere, tutto questo nasce dal cattivo uso dei social. Tuttavia, una maggiore precauzione o considerazione da parte delle coppie nel decidere se girare o meno video intimi, potrebbe essere importante. Anche se, spesso questi video vengono anche rubati impropriamente e diffusi su diversi canali, scatenando un ulteriore circolo vizioso.

Quando e dove vedere in tv e in streaming A Testa Alta

La nuovissima fiction A Testa Alta – Il Coraggio di Una Donna, composta da tre puntate, debutterà su Canale 5 il 7 gennaio 2026 e, da qualche giorno, proprio sulla rete ammiraglia, vengono trasmessi i primi promo. Potrete seguirla anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove potrete rivedere le puntate quando volete.

