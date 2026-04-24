Da A Star is Born ai rumor sul flirt: Will Smith e Jennifer Lopez stanno davvero insieme? La verità sulla 'coppia' di Hollywood In quel di Hollywood circola una pazza voce che vorrebbe le due star impegnate in una relazione clandestina, ma la realtà è ben altra

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Will Smith e Jennifer Lopez sono fidanzati. O, per lo meno, è il rumor che sta circolando in queste ore a Hollywood. Il web avrebbe fatto riemergere alcune voci e vecchi gossip riguardanti la star di Bad Boys, Man in Black e Willy Il Principe di Bel-Air e la cantante, anche lei con un passato da attrice. Molti fan, quindi, sarebbero caduti nella trappola, cominciando a credere a una relazione clandestina tra i due. La realtà, però, è molto distante da ciò di cui internet è convinto.

Jennifer Lopez e Will Smith (non) sono fidanzati

A volte, sul web ricompaiono vecchie clip e video che, presi fuori contesto, rischiano di generare rumor e voci incontrollate e senza conferma. Quello che sta succedendo nelle ultime ore attorno a Will Smith e a Jennifer Lopez è esattamente questo. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato un noto account twitter, Hoops Crave, che ha rilanciato la "notizia". Peccato che si tratti di un profilo parodistico e che non ci sia sostanzialmente nulla di vero alla base dell’affermazione.

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Molto del rinnovato clamore si basa su vecchissimi rumor che coinvolgono Will Smith, Jennifer Lopez, Giada Pinkett Smith e Sean "Diddy" Combs. Rumor che hanno circolato sul web per anni ma senza mai trovare conferme ufficiali. Come non ci sono conferme su una possibile relazione tra Smith e Lopez. Il primo è ancora pubblicamente legato alla moglie, per quanto la coppia abbia parlato in passato di vivere separata. La seconda, dopo il divorzio da Ben Affleck nel 2025, ha più volte affermato di volersi concentrare sulla carriera e sulla famiglia.

Quando per poco non girarono A Star is Born

Sebbene sia Will Smith, Sia Jennifer Lopez abbiano alle spalle diverse produzioni cinematografiche (per quanto molto diverse tra loro), i due non hanno mai condiviso il set. C’è una sola pellicola in cui hanno "recitato assieme", se così vogliamo dire, ed è Jersey Girl del 2004. Se però Jennifer Lopez aveva effettivamente un ruolo importante nel film, Will Smith ha solo fatto presenza in un cammeo nei panni di se stesso.

I due, tuttavia, per poco non hanno fatto parte di una grandissima produzione hollywoodiana, quella del remake (l’ennesimo) di A Star is Born. Come rivelato dalla stessa Lopez, infatti, prima di Lady Gaga e Bradley Cooper, in uno stadio embrionale della produzione erano stati considerati proprio lei e Will Smith per il ruolo dei protagonisti.

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Hollywood Party Rai Movie 21:10

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