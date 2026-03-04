Sanremo, Annalisa regina delle hit? Niente affatto, le prime esibizioni furono un flop: tre delle sue proposte non brillarono Non tutte le ciambelle vengono col buco. Storia e numeri di Scintille, Non so ballare e Il diluvio universale, i suoi brani presentati all’Ariston che sono finiti nel dimenticatoio.

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

CONDIVIDI

Per molti è stata la grande assente di Sanremo 2026, ma già da settembre si sapeva che Annalisa non sarebbe stata della partita. Con la finale archiviata ormai da qualche giorno non sappiamo ancora se e quali canzoni rimarranno come la sua Sinceramente, 400 mila copie vendute e quattro dischi platino. Presumibilmente, però, alcuni dei brani in gara rimarranno solo nei ricordi dei fan dei cantanti in gara. È fisiologico. Ed è successo anche ad almeno un paio di proposte festivaliere dell’artista di Savona. Alzi la mano, per esempio, chi si ricorda il suo debutto sul palco dell’Ariston nel lontano 2013.

Il debutto a Sanremo di Annalisa è stato nel 2013 con due canzoni: Scintille e Non so ballare

Era il Festival del ritorno di Fabio Fazio che, per l’occasione, aveva completamente rivoluzionato il regolamento: ogni big si presentava infatti sul palco con due canzoni. Dopo la prima esibizione il voto combinato del pubblico da casa e della Giuria della Sala Stampa sceglieva quale delle due rimaneva in corsa. Annalisa, che arrivava in Riviera forte della partecipazione ad Amici 10 e la pubblicazione di due dischi, proponeva Non so ballare e Scintille. Se il televoto si è dimostrato abbastanza indeciso premiando la seconda con uno scarto dell’0,3 per cento, i giornalisti non hanno avuto dubbi e hanno portato in finale Scintille col 60 per cento delle preferenze. Il brano chiuderà la settimana festivaliera al nono posto della classifica generale. Senza infamia né lode.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scintille e Non so ballare su Spotify non arrivano a due milioni di riproduzioni

All’epoca sembrava che a molti fan piacesse di più Non so ballare, firmata dall’allora sconosciuto Ermal Meta (la sua partecipazione da solista tra le Nuove Proposte di Sanremo si è fatta attendere fino al 2016, ndr). Eppure, la ballad non si fece notare granché nelle chart raggiungendo solo la 44esima posizione a fine Festival. Oggi la canzone su Spotify non arriva al milione di riproduzioni. Andò decisamente meglio a Scintille che debuttò alla 14 per rimanere in Top20 anche la settimana successiva. Il pezzo composto, tra gli altri, da Dardust però non riuscì a vendere abbastanza copie per portarsi a casa nemmeno un disco d’oro. Anche lo streaming non è riuscito a spingere il pezzo: sulla piattaforma svedese gli ascolti non hanno superato i due milioni. Sarà anche per questo che la traccia non ha trovato un suo posto nella scaletta dei concerti del suo tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo I che ha toccato i palazzetti tra novembre e dicembre 2025. Le soddisfazioni nelle classifiche di vendita arrivarono comunque dall’album Non so Ballare, così è stato titolato, che riuscì ad arrivare fino alla sesta posizione nelle chart settimanali, risultando l’89esimo disco più venduto dell’anno.

Il diluvio universale di Sanremo 2016 non superò la 25esima posizione nelle chart dei più venduti

E se la sua Una finestra tra le stelle, quarta a Sanremo 2015, riuscì nell’impresa di conquistare un disco di platino per le oltre 50 mila copie vendute, non andò allo stesso modo per Il diluvio universale del 2016. Finita undicesima in finale, la canzone non andò oltre il 25 posto nella Top100 settimanale dei singoli di FIMI. Sarà che è più recente rispetto alle canzoni sanremesi del 2013, il brano comunque ha macinato più di 3 milioni e mezzo di riproduzioni su Spotify, senza comunque riuscire a essere certificato. Contenuto nel disco Se avessi un cuore che toccò il quarto posizione tra i più venduti, si è però guadagnato il suo momento nei concerti più recenti della cantante.

Potrebbe interessarti anche