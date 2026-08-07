La Ruota della Fortuna, party da brividi per Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi lo fa commuovere: “Il successo più grande della tv"” La puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 7 agosto 2026 è speciale, si celebra il 70esimo compleanno di Gerry Scotti, che si commuove. Samira Lui canta "Happy Birthday to You"

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Siamo arrivati a venerdì 7 agosto 2026, una data che non può essere considerata come tutte le altre per chi ama "La Ruota della Fortuna" e non solo, oggi festeggia infatti il suo 70esimo compleanno Gerry Scotti, artefice del successo del game. Proprio per questo la puntata di questa sera è speciale, organizzata per celebrare il conduttore, con una serie di concorrenti che sono entrati nella storia e a lui direttamente legati.

La Ruota della Fortuna, puntata 7 agosto 2026: si celebra il compleanno di Gerry Scotti

Davvero particolare è quindi la presentazione del cantante dei Fortuna Five, Marco Galeone: "Caro Gerry, la Ruota gira anche per te, oggi si aggiunge uno spicchio alla tua vita e siamo felici di augurarti Buon compleanno!". La canzone scelta per l’occasione è davvero azzeccata, "Celebrate good times come on", lui evidentemente apprezza: "Eh, già, basta, lo sapevo che sarebbe successo qualcosa, continuavano a non parlarmi in questi giorni, mi dicevano: ‘Bè, poi si vedrà, in fin dei conti è un venerdì come un altro, in fin dei conti è un gioco come un altro, in fin dei conti è San Donato e a San Donato non si guarda in bocca. Vi ringrazio, vedo dalle vostre facce e dal vostro applauso che per me sarà una serata ricca di emozioni e di sorprese, non voglio sapere nulla, voglio solo dirvi insieme ai miei ragazzi, benvenuti anche il 7 agosto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il festeggiato prosegue: "Oltre a essere emozionato sono anche un po’ stupito, entro e non ci sono i concorrenti, cos’è Scherzi a parte? Allora ribalto la scaletta, signori ecco Samira". Lei entra dalla scalinata cantando: "Happy Birthday to You", a mo’ di Marylin. Lui sottolinea: "Finisce che mi commuovo, la splendida Marylin. Sono un po’ preoccupato, tu sai come sono fatto, sono talmente abituato a conoscere tutto quello che accadrà, dal minuto prima, stasera mi sento trattato come un bambino, mi hanno detto: ‘Vai detto e poi si vedrà". Arriva la precisazione di Samira: "Questa sera ti devi solo divertire, godere questa serata. Sarà una puntata molto speciale, voglio chiamare dei concorrenti molto speciali".

I concorrenti speciali della serata

A partecipare alla gara sono quindi dei volti noti al pubblico, anche se in altre vesti:

Nicolò Scalfi, giovane campione di "Caduta Libera" (nel 2018-29) con un bottino di 838 mila euro. "Sto per laurearmi in Produzione Televisiva e Cinema", racconta.

Enrico Remiglo, campionissimo di "Chi vuol essere milionario" nel 2020. Scotti ricorda un dettaglio: "E’ di Varese, ma in quell’occasione arrivava da Singapore, aveva preso l’aereo, un’ora e mezzo dopo aveva 1 milione di euro". Lui racconta come siano cambate le cose: "Sono tornato in Italia dopo tanti anni, meno di un mese fa ho avuto un bambino".

Ferdinando Sallustio, campione storico di "Passaparola". Il conduttore lo descrive al meglio: "Tutti lo ricordano come uno dei più grandi campioni della televisione moderna, una persona educatissima, informatissima, ma soprattutto colui che ogni sera mi raccontava una filastrocca".

Gerry è colpito: "Il più giovane dei miei campioni, il più alto dei miei campioni, il più antico dei miei campioni. Sono pezzi di vita, ho avuto la fortuna professionale di trovare sulla mia strada ragazzi bravi come questi".

Questa è l’occasione anche per ricordare un dettaglio su Ferdinando: "Lo scorso giugno l’Università di Varese dell’Insubria mi ha assegnato la laurea honoris causa, senza dirlo a nessuno è partito da Ostuni e me lo sono ritrovato tra il pubblico della serata. L’emozione di rivederti è stata fortissima".

La partita e gli auguri speciali a Gerry

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Yi Mein", che sono "i noodles cinesi di compleanno", come indovinato da Nicolò, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. A quel punto Samira sottolinea: "Dopo te li preparo".

Prima di procedere la ragazza interviene e sottolinea: "C’è qualcuno che vuole salutarla", si tratta di Michelle Hunziker, che dice: "Sei come il vino, più passa il tempo e più diventi bono, bono, bono". A lei si aggiunge Max Giusti, inizialmente in veste di Alessandro Borghese, che lo ringrazia anche per avergli affidato "Caduta Libera" e "The Wall". Questo spinge il conduttore a fare un’osservazione rivolgendosi a Samira: "Fino al momento in cui ti ho conosciuta Michelle è stata la donna con cui ho vissuto più ore in televisione. Sono stato un uomo fortunato, posso dirlo". I messaggi non sono però finiti qui, è la volta di Federica Panicucci, che ricorda di averlo conosciuto ben 37 anni fa. Il filmato, in realtà, complice il blocco pubblicitario previsto alle 21, non è andato in onda al meglio, mancava infatti la parte iniziale, dove la conduttrice di "Mattino Cinque" ha raccontato di un gesto fatto dal collega quando lei era ragazza, lui a volte aveva usato i suoi lunghi capelli per mascherare la sua pelata.

Si continua con "Un’estate fa", a tema "Estate 1992", a dare la risposta esatta è Ferdinando, che guadagna 1.000 euro, mentre Nicolò è tornato a zero. Spazio a "Tormentoni", tabellone dal titolo "Diavolo in me", questa volta a dare la soluzione è Nicolò 1.500 euro. La band ne approfitta ovviamente per suonare il brano, uno dei più noti di Zucchero (è lo zio del batterista Diego), che ne approfitta per fare a sua volta gli auguri a Scotti, a cui è legato da una grande amicizia. Lui confessa: "A vedere Zucchero mi sono commosso. Diego, porta i saluti allo zio".

La sfida prosegue con "Ciak, si gira", manche che può cambiare i valori visti fino ad ora, grazie ai due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si deve stare attenti al Ciak con il pop corn, che prevede di dover suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "The Millionaire", Nicolò mette in mostra il suo talento dando la risposta, mossa che gli permette di passare in vantaggio con 19.200 euro.

I personaggi che vogliono dire Buon Compleanno a Gerry non sono finiti qui, è la volta di Maria De Filippi, con cui ha collaborato a lungo. "Stasera mi volete far piangere veramente", dice ancora il festeggiato.

Tutto può comunque ancora cambiare, con il "Traghetto Express", dal titolo "Vita di coppia", specialmente se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria. A dare la soluzione è ancora Nicolò, che arriva a 20.200 euro, nel frattempo Ferdinando è tornato a zero.

La serie di auguri prosegue ininterrottamente, questa volta con Maria Amelia Monti, con cui aveva girato una sit com in passato.

In una serata de "La Ruota della Fortuna" non può ovviamente mancare il "Triplete", a tema "Ragazzi del ’56", titolo in onore del festeggiato. A farlo è ancora Nicolò, che incrementa il suo vantaggio, così da arrivare a quota 25.200 euro.

A decidere chi conquisterà la puntata anche questa volta sarà "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Quella volta". A dare l’ultima soluzione è ancora Nicolò, che arriva a 35.400 euro, dando un’ulteriore prova del suo talento.

Prima di concludere la sfida Samira annuncia "l’ultima grande sorpresa" prevista per il padrone di casa, si tratta di Pier Silvio Berlusconi: "Gerry, amico mio, oggi è una giornata importante, un appuntamento di quelli che contano, a cui arrivi al meglio. Ma non per un motivo, per tanti motivi. Primo, posso dirti che sei un nonno felice e un bravissimo papà, tutti sappiamo quanto questo conti. Secondo, da amico ad amico, sei una persona di cuore e di grande valore umano. Terzo, ma dove sei con il tuo lavoro? Quanto sei e sei stato bravo! Oggi celebri uno dei più grandi successi della storia della televisione italiana. Quindi Gerry, avanti tutta, sei un mito, ti voglio veramente veramente bene, buon compleanno con tutto il cuore amico mio". Gerry non può fare a meno di commuoversi: "Grazie. Un grazie ancora più grande perché il nostro editore è stata la prima persona che ci ha creduto. Grazie di cuore".

Nicolò può incrementare ulteriormente il bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove si trova a gestire tre frasi a tema "Brindisi". Tutto va davvero benissimo, il giovane fa l’en plein, si trova così con tre buste verdi. Prima di scoprire quanto ha conquistato il presentatore fa un annuncio: "Voglio dare una notizia concordata con i curatori e gli autori del programma, nel prossimo torneo, quello dell’autunno o dell’inverno, tu sarai di dirito un partecipante". Il campione decide di partire dalla numero 3, dove ci sono 10 mila euro, lui rinuncia e passa alla numero 2, che contiene 15 mila euro. A questo punto lui è indeciso perché così arriverebbe a 50 mila euro, ma decide di fermarsi ascoltando quello che gli direbbero i suoi genitori, raggiunge infatti quota 50.400 euro. Ma cosa c’è nella busta numero 1? Gerry tergiversa come fa spesso: "Non ho il coraggio di rovinarmi la festa, ma cambia cambia.. Oh Signore, come dicono al mio paese, hai voluto la bicicletta?", all’interno ci sono le due e-bike, che lui vince di diritto.

In studio arriva così la torta con tanto di logo de "La Ruota della Fortuna", oltre al nome di Gerry.

Potrebbe interessarti anche