Non solo Il Diavolo Veste Prada 2, Emily Blunt torna nel silenzio che terrorizza: accordo segreto per il finale di un saga horror Emily Blunt (ma non solo) pronta a tornare nel franchise horror A Quiete Place 3: firmato l’accordo per il terzo capitolo, con il regista originale. I dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Molto presto la vedremo accanto a Meryl Streep e Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada 2 ma, Emily Blunt è una donna piena di sorprese. Infatti, una notizia delle scorse ore ha fatto gioire i fan: l’attrice tornerà nel cast di A Quiet Place 3, terzo capitolo della famosa saga horror, scritto, prodotto e diretto da John Krasinski. Anche Cillian Murphy ha firmato un accordo per tornare nel film e riprendere il suo ruolo. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

A Quiet Place 3, Emily Blunt e Cillian Murphy insieme nel cast del terzo capitolo

Dopo mesi in cui abbiamo ricevuto zero aggiornamenti, A Quiet Place 3 torna al centro dell’attenzione con importanti conferme. Il progetto, inizialmente posticipato, riprende finalmente forma e svela diversi dettagli. Nel cast torneranno i protagonisti principali, tra cui Emily Blunt e Cillian Murphy, affiancati ancora da Millicent Simmonds e Noah Jupe. A loro si uniranno nuovi interpreti come Jack O’Connell, Jason Clarke e Katy O’Brian. Alla guida del film ci sarà ancora John Krasinski, coinvolto anche nella sceneggiatura e nella produzione. L’uscita è prevista per il 30 luglio 2027. La realizzazione sarà curata da Sunday Night Productions insieme a Platinum Dunes. Questo capitolo conclusivo punta a chiudere una saga che si è affermata come uno dei franchise horror di maggior successo degli ultimi anni.

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Il successo della saga A Quiet Place

La saga di A Quiet Place ha superato i 900 milioni di dollari globali grazie ai tre film diretti o sviluppati da John Krasinski, incluso lo spin-off A Quiet Place: Day One di Michael Sarnoski. Il primo capitolo è stato un grande successo fin dal debutto al SXSW, arrivando a 341 milioni nel mondo e ottenendo una nomination agli Oscar. Il sequel, A Quiet Place Part II, nonostante il rinvio dovuto al Covid, ha rilanciato il botteghino nel 2021 incassando quasi 300 milioni globali e guadagnandosi una candidatura ai BAFTA Awards. Il prequel A Quiet Place: Day One, con Lupita Nyong’o e Joseph Quinn, ha confermato il successo della saga con oltre 260 milioni nel mondo.

Il film racconta di una normale e caotica giornata a New York che viene improvvisamente sconvolta dall’arrivo di feroci creature aliene, che il solo guardarle terrorizza, dotate di un udito estremamente sviluppato con cui cacciano gli esseri umani, costringendo i sopravvissuti a restare nel silenzio assoluto per salvarsi. Con il ritorno dei protagonisti e John Krasinski ancora coinvolto, A Quiet Place Parte III sembra ormai vicino all’avvio della produzione.

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