Cesare Bocci dà voce al dramma silenzioso di tante donne: la rinascita arriva quando tutto sembra finito Dal 14 maggio al cinema arriva A pranzo la Domenica, film diretto da Mariella Sellitti, con Lorenza Indovina protagonista e Cesare Bocci tra gli interpreti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Tutti noi lo abbiamo apprezzato in Elisa di Rivombrosa ma, da quel momento, ci sono stati tanti film e numerose serie tv a cui ha preso parte Cesare Bocci e, in tutti questi progetti, è stato incredibile. Tra le ultime novità c’è un nuovo film, in uscita al cinema il 14 maggio, A Pranzo la Domenica, diretto da Mariella Sellitti, e nel cui cast è presente anche lui, accanto alla protagonista Lorenza Indovina. Una storia amara ma, al contempo ironica, che vi farà indubbiamente riflettere. Di seguito tutti i dettagli.

A Cena la Domenica, Cesare Bocci protagonista di una storia che lascerà il segno: trama e cast

Il 14 maggio 2026 esce al cinema A Pranzo la Domenica, film di Mariella Sellitti (debutto alla regia), già sceneggiatrice di Don Matteo e allieva di Ugo Pirro. Protagonisti del film sono Lorenza Indovina e Cesare Bocci. Ambientato nella provincia italiana, il film racconta la storia di Adele, 55 anni, che dopo aver assistito la madre per vent’anni si ritrova sola, senza lavoro, senza soldi e senza un ruolo sociale. Troppo giovane per la pensione e troppo adulta per il mercato del lavoro, cerca con fatica di ricostruire la propria vita e concedersi una seconda possibilità. Il cast comprende anche:

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Tony Laudadio

Antonio Serrano

Fabrizia Sacchi

Eleonora Pieroni

Patrizia Loreti

Valentina Acca

Simone Francia

Giovanni Visentin

Anna Rita Del Piano

Roberta Garzia

La regista ha spiegato che A Pranzo la Domenica nasce dal desiderio di raccontare il tema della rinascita ambientandolo nella provincia italiana, considerata una fonte centrale per la commedia all’italiana, capace di descrivere il Paese meglio di molte analisi sociologiche. La provincia viene vista come un luogo apparentemente tranquillo ma in realtà complesso, dove dinamiche e ambienti si ripetono con sfumature diverse da Nord a Sud. Al centro del film c’è l’idea della seconda possibilità e del cambiamento di vita, tema attuale in un’epoca in cui tutto appare instabile e gli imprevisti possono stravolgere ogni certezza, lasciando comunque spazio a nuove scelte e direzioni.

Qualche curiosità sul film A Pranzo la Domenica

La pellicola si ispira alla tradizione della commedia all’italiana di Pietro Germi, Antonio Pietrangeli ed Eduardo De Filippo per affrontare i temi della rinascita, dell’identità e del cambiamento. E in questo la regista è stata molto brava perché riesce a farlo unendo ironia e malinconia. Girato a Nocera Inferiore e dintorni con il sostegno del MiC e della Campania Film Commission, il film è distribuito da ZTV Production in collaborazione con Mirage Film.

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