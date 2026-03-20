A Minecraft Movie 2, la bellissima (e iconica) protagonista di Spider-Man approda nel sequel e si trasforma in eroina dei cubi A Minecraft Movie 2 prende forma: una celebre star di Spider-Man entra nel cast e promette di rivoluzionare il mondo dei cubi con il suo carisma. I dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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L’universo di Minecraft continua ad espandersi. Dopo il successo di A Minecraft Movie dello scorso anno, è stato confermato un sequel, con gran parte della preparazione già completata. La produzione è in pieno svolgimento e, tra i nuovi attori annunciati da Deadline, ci sarà anche Kirsten Dunst. La conoscete molto bene, vero? Si tratta dell’iconica Mary Jane presente in Spider-Man. Di seguito, tutti i dettagli.

A Minecraft Movie 2, Kristen Dunst si unisce al cast del sequel: cosa sappiamo

Dopo il grande successo riscosso dal primo film Minecraft, è in lavorazione il sequel, A Minecraft Movie 2. Al momento si conoscono pochi dettagli sulla nuova pellicola, ma secondo un report di Deadline, Kirsten Dunst si è unita al cast nel ruolo di Alex, la controparte femminile dei personaggi base di Minecraft, mentre Steve, la versione maschile, era interpretato da Jack Black. Dunst è celebre per ruoli come MJ (Mary Jane) nei film di Spider-Man di Sam Raimi, e per lungometraggi come Il giardino delle vergini suicide e Melancholia. Le riprese dovrebbero iniziare il mese prossimo. Il sequel, in uscita il 23 luglio 2027, vedrà tornare un cast che include Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry e Jennifer Coolidge. Un concentrato di attori semplicemente perfetto.

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A Minecraft Movie, di cosa parla il primo film

La trama resta segreta, ma il primo film seguiva quattro personaggi – Garrett, Henry, Natalie e Dawn – trasportati in un mondo cubico chiamato Overworld, dove, guidati da Steve (Black), devono affrontare creature malvagie e riscoprire le proprie abilità creative per tornare a casa. Il primo film ha avuto un grande successo, con 163 milioni di dollari negli Stati Uniti nel weekend di apertura e quasi 1 miliardo di dollari nel mondo. Jared Hess torna alla regia, con sceneggiatura scritta insieme a Chris Galletta e una produzione che include Momoa e la compianta Jill Messick. Kirsten Dunst, tra i suoi recenti progetti, ha partecipato a film come Civil War, The Power of the Dog e prossimamente reciterà con Keanu Reeves in The Entertainment System Is Down.

Kirsten Dunst e Keanu Reeves fianco a fianco nel nuovo film The Entertainment System is Down

Come già annunciato nel paragrafo precedente, Kristen Dunst sarà la protagonista di un nuovo film con Keanu Reeves, The Entertainment System is Down, diretto da Ruben Östlund. La pellicola, che segue le vicende di un gruppo di passeggeri su un volo lungo tra Inghilterra e Australia, promette toni caustici e realistici. La produzione ha acquistato un vero Boeing 747, che sarà il fulcro del set.

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