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Dopo Spider-Man Kirsten Dunst riaccende l’Overworld tra cubi ed effetti speciali: l’esilarante motivo per cui ha accettato A Minecraft Movie 2

Partite ufficialmente le riprese di A Minecraft Movie 2: Kirsten Dunst e Jack Black tornano nell’Overworld per un sequel che riserverà sorprese incredibili.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Siamo sinceri, il successo del primo film di Minecraft ha colto di sorpresa un po’ tutti, ma ha anche permesso di avviare rapidamente un sequel, A Minecraft Movie 2. Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese sono iniziate e sono state confermate da Kirsten Dunst, la bellissima Mary Jane in Spider-Man (2002). Secondo Deadline, l’attrice è entrata ufficialmente nel cast del film prodotto da Warner Bros. e Legendary, dove interpreterà il personaggio di Alex. Dunst ha condiviso su Instagram un’immagine dal backstage insieme a Jack Black, confermando di fatto il suo coinvolgimento nel progetto. Di seguito, tutti i dettagli.

A Minecraft Movie 2, Kirsten Dunst annuncia l’inizio delle riprese del sequel

Come ormai è noto da diverso tempo, l’iconica star di Spider-Man, Kirsten Dunst, farà il suo ingresso nel franchise di Minecraft nel ruolo di Alex nel sequel del film uscito l’anno scorso. L’attrice ha anticipato l’inizio delle riprese di A Minecraft Movie 2 condividendo una foto dal set insieme a Jack Black, con le sedie da regista dedicate ai personaggi Steve e Alex, accompagnata dalla frase: "È iniziato…". In passato, Dunst aveva dichiarato di essere interessata al progetto, spiegando che i suoi figli avevano amato il primo film e aggiungendo di voler "fare un film in cui non ci perda soldi". Secondo Deadline, a marzo è stata confermata ufficialmente nel ruolo di Alex, mentre il ritorno alla regia di Jared Hess era già stato annunciato a ottobre. Il film, scritto da Hess e Chris Galletta, uscirà il 23 luglio 2027 ( in America) e vedrà nel cast gli attori presenti nel primo capitolo:

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Hess ha sottolineato come il mondo di Minecraft offra ancora molte possibilità inesplorate: "Ci siamo divertiti tantissimo a girare questo film, e il mondo del gioco è davvero vasto, c’erano così tante cose che non abbiamo esplorato ma che avremmo voluto fare".

Le parole del regista su A Minecraft Movie 2

Il regista, inoltre, tempo fa ha espresso tutto il suo entusiasmo nel dirigere il sequel: "Mi divertirei un mondo a girare il sequel, e sembra che se ne stia già parlando, quindi sono davvero entusiasta. Sarà fantastico tornare in quel mondo. I fan si stanno divertendo un sacco. Ne abbiamo dato un assaggio nei titoli di coda, e sembra che i fan ne siano entusiasti." Ha inoltre ribadito che il nuovo film si concentrerà su Steve e Alex: "Si tratta di Steve (Black) e Alex, e quindi è quello che porteremo sicuramente in scena".

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