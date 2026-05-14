Dopo Spider-Man Kirsten Dunst riaccende l’Overworld tra cubi ed effetti speciali: l’esilarante motivo per cui ha accettato A Minecraft Movie 2 Partite ufficialmente le riprese di A Minecraft Movie 2: Kirsten Dunst e Jack Black tornano nell’Overworld per un sequel che riserverà sorprese incredibili.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Siamo sinceri, il successo del primo film di Minecraft ha colto di sorpresa un po’ tutti, ma ha anche permesso di avviare rapidamente un sequel, A Minecraft Movie 2. Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese sono iniziate e sono state confermate da Kirsten Dunst, la bellissima Mary Jane in Spider-Man (2002). Secondo Deadline, l’attrice è entrata ufficialmente nel cast del film prodotto da Warner Bros. e Legendary, dove interpreterà il personaggio di Alex. Dunst ha condiviso su Instagram un’immagine dal backstage insieme a Jack Black, confermando di fatto il suo coinvolgimento nel progetto. Di seguito, tutti i dettagli.

A Minecraft Movie 2, Kirsten Dunst annuncia l’inizio delle riprese del sequel

Come ormai è noto da diverso tempo, l’iconica star di Spider-Man, Kirsten Dunst, farà il suo ingresso nel franchise di Minecraft nel ruolo di Alex nel sequel del film uscito l’anno scorso. L’attrice ha anticipato l’inizio delle riprese di A Minecraft Movie 2 condividendo una foto dal set insieme a Jack Black, con le sedie da regista dedicate ai personaggi Steve e Alex, accompagnata dalla frase: "È iniziato…". In passato, Dunst aveva dichiarato di essere interessata al progetto, spiegando che i suoi figli avevano amato il primo film e aggiungendo di voler "fare un film in cui non ci perda soldi". Secondo Deadline, a marzo è stata confermata ufficialmente nel ruolo di Alex, mentre il ritorno alla regia di Jared Hess era già stato annunciato a ottobre. Il film, scritto da Hess e Chris Galletta, uscirà il 23 luglio 2027 ( in America) e vedrà nel cast gli attori presenti nel primo capitolo:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jack Black

Jason Momoa

Danielle Brooks

Matt Berry

Jennifer Coolidge

Hess ha sottolineato come il mondo di Minecraft offra ancora molte possibilità inesplorate: "Ci siamo divertiti tantissimo a girare questo film, e il mondo del gioco è davvero vasto, c’erano così tante cose che non abbiamo esplorato ma che avremmo voluto fare".

Le parole del regista su A Minecraft Movie 2

Il regista, inoltre, tempo fa ha espresso tutto il suo entusiasmo nel dirigere il sequel: "Mi divertirei un mondo a girare il sequel, e sembra che se ne stia già parlando, quindi sono davvero entusiasta. Sarà fantastico tornare in quel mondo. I fan si stanno divertendo un sacco. Ne abbiamo dato un assaggio nei titoli di coda, e sembra che i fan ne siano entusiasti." Ha inoltre ribadito che il nuovo film si concentrerà su Steve e Alex: "Si tratta di Steve (Black) e Alex, e quindi è quello che porteremo sicuramente in scena".

Potrebbe interessarti anche