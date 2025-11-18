Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

A Man on The Inside 2, Charles torna in missione: tra ricatti, nuove identità e un passato che bussa forte

Ted Danson torna in una nuova missione sotto copertura tra segreti, ricatti e rinascite personali: ecco cosa ci aspetta nei nuovi episodi in arrivo su Netflix.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sin dal suo debutto (21 novembre 2024) questa serie si è rivelata un grande successo, tanto da spingere Netflix a confermare la seconda stagione poco dopo il termine della prima. E adesso, a distanza di mesi, tutti attendono con ansia l’uscita dei nuovi episodi di A Man on The Inside 2, la serie comedy-mistery, creata da Mike Schur e ispirata al documentario cileno The Mole Agent. Ted Danson torna nel ruolo di protagonista, ovvero, quello del professore in pensione Charles, il quale, dopo la morte della moglie, intraprende la carriera da detective. Scopriamo tutti i dettagli sulla stagione 2.

A Man on The Inside 2, di cosa parla la serie con Ted Danson

Per chi non avesse seguito la prima stagione (composta da otto episodi) non sa di cosa parla A Man on The Inside e, proprio per questo, vogliamo spiegarvelo. Charles (Ted Danson), professore in pensione, si sente perso e distante dalla figlia Emily (Mary Elizabeth Ellis) dopo la morte della moglie. Quando un annuncio della detective privata Julie (Lilah Richcreek Estrada) gli offre un’occasione, accetta di andare sotto copertura nella casa di riposo Pacific View di San Francisco per risolvere il mistero di un gioiello scomparso. Tra residenti e personale, tutti sono sospettati, e dovrà agire senza farsi notare dalla rigorosa direttrice Didi (Stephanie Beatriz). L’esperienza non solo lo coinvolge in un’avventura intrigante, ma gli permette anche di ritrovare entusiasmo per la vita e di riallacciare i rapporti con Emily.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Trama, cast e quando esce Man on The Inside 2: tutto sulla seconda stagione della serie

Nella seconda stagione, che uscirà a breve, il protagonista sarà impegnato in una nuova indagine che, però, si svolgerà in un contesto diverso. Charles deve infiltrarsi al Wheeler College per smascherare un misterioso ricattatore che minaccia il rettore Jack Berenger (Max Greenfield). Le indagini lo portano a sospettare del miliardario ed ex allievo Brad Vinick (Gary Cole), ma la situazione si complica quando incontra Mona (Mary Steenburgen), l’insegnante di musica dal carattere brillante, risvegliando in lui sentimenti inattesi. Paradossalmente, potrebbe essersi innamorato proprio della persona che deve incastrare. Intanto, Emily (Mary Elizabeth Ellis), la figlia di Charles, scopre una nuova passione ispirata dal padre, e Julia (Lilah Richcreek Estrada) si riconnette con una figura importante del suo passato.

Nel cast della seconda stagione, oltre a Ted Danson, troviamo:

  • Mary Steenburgen
  • Gary Cole
  • Max Greenfield
  • Mary Elizabeth Ellis
  • Lilah Richcreek Estrada
  • Stephanie Beatriz
  • Michaela Conlin
  • Lisa Gilroy
  • Stephen McKinley Henderson
  • Madison Hu
  • Sam Huntington
  • Jason Mantzoukas
  • Constance Marie
  • Linda Park
  • David Strathairn
  • Jill Talley.

A Man on The Inside 2 uscirà in streaming su Netflix il 20 novembre 2025.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

A Man on the Inside 2: ecco a data d'uscita della serie Netflix con Ted Danson

Ted Danson torna su Netflix per una nuova missione: A Man on the Inside 2 ha una data d'uscita ufficiale

A Man on the Inside 2 si farà: la serie Netflix con Ted Danson ha una data d'uscita ...
Frankenstein, spiegazione finale del film di Guillermo del Toro in streaming su Netflix

Frankenstein, Del Toro rivoluziona la storia e sorprende con un epilogo inatteso: spiegazione del finale del film Netflix

Netflix presenta il film Frankenstein, di Guillermo Del Toro: un epilogo agrodolce d...
The Fall Guy, l'amore al tempo degli stuntman: la spiegazione del finale del film su Netflix

The Fall Guy, l'amore al tempo degli stunt-man: il dettaglio che ti è sfuggito nel finale del film Netflix

Tutto ciò che non avete capito nel finale di The Fall Guy spiegato chiaramente: come...
Belen Rodriguez e Rocio Munoz Morales

Programmi tv, cosa vedere oggi 21 ottobre: la Iene imperdibili su Garlasco e Belen minacciata da Rocio Munoz Morales

Tre programmi, tre emozioni diverse: dalla comicità di Only Fun all’inchiesta de Le ...
Anticipazioni La Notte del cuore puntata stasera 27 luglio

Le serie TV in onda stasera, domenica 9 novembre 2025: colpo di scena a La notte nel cuore, Halil torna e scoppia il caos

Dall’investigazione mediterranea di Màkari su Rai 1 all’azione di S.W.A.T. su Rai 2,...
clint eastwood

I film in onda in TV stasera, 3 novembre 2025: il capolavoro assoluto di Clint Eastwood (altro che Spaghetti Western)

Serata ricchissima: dal cult Fuga da Alcatraz su Iris al thriller Largo Winch: Il pr...
Le Iene Inside puntata 2 novembre anticipazioni

Le Iene Inside, ‘Chirurgia estetica: bellezze da rifare’ con Rita De Crescenzo e Federico Fashion Style. Cosa vedremo

Stasera in tv su Italia 1 un viaggio tra bisturi, social e trasformazioni estreme: q...
10 serie tv da vedere in streaming su Netflix

Le migliori 10 serie tv da vedere su Netflix per tutte le occasioni: non potrete più farne a meno

La top 10 definitiva delle più belle serie tv disponibili su Netflix, una guida per ...
Being Eddie, quando esce in streaming su Netflix il film documentario su Eddie Murphy

Being Eddie su Netflix, il docufilm (senza filtri) sulla vita di Eddie Murphy: quando esce

Dal palco del Saturday Night Live a Hollywood, Eddie Murphy si racconta senza filtri...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Alice Lupparelli

Alice Lupparelli
Valentina Persia

Valentina Persia
Tom Holland

Tom Holland
Maurizio Micheli

Maurizio Micheli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963