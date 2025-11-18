A Man on The Inside 2, Charles torna in missione: tra ricatti, nuove identità e un passato che bussa forte Ted Danson torna in una nuova missione sotto copertura tra segreti, ricatti e rinascite personali: ecco cosa ci aspetta nei nuovi episodi in arrivo su Netflix.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Sin dal suo debutto (21 novembre 2024) questa serie si è rivelata un grande successo, tanto da spingere Netflix a confermare la seconda stagione poco dopo il termine della prima. E adesso, a distanza di mesi, tutti attendono con ansia l’uscita dei nuovi episodi di A Man on The Inside 2, la serie comedy-mistery, creata da Mike Schur e ispirata al documentario cileno The Mole Agent. Ted Danson torna nel ruolo di protagonista, ovvero, quello del professore in pensione Charles, il quale, dopo la morte della moglie, intraprende la carriera da detective. Scopriamo tutti i dettagli sulla stagione 2.

A Man on The Inside 2, di cosa parla la serie con Ted Danson

Per chi non avesse seguito la prima stagione (composta da otto episodi) non sa di cosa parla A Man on The Inside e, proprio per questo, vogliamo spiegarvelo. Charles (Ted Danson), professore in pensione, si sente perso e distante dalla figlia Emily (Mary Elizabeth Ellis) dopo la morte della moglie. Quando un annuncio della detective privata Julie (Lilah Richcreek Estrada) gli offre un’occasione, accetta di andare sotto copertura nella casa di riposo Pacific View di San Francisco per risolvere il mistero di un gioiello scomparso. Tra residenti e personale, tutti sono sospettati, e dovrà agire senza farsi notare dalla rigorosa direttrice Didi (Stephanie Beatriz). L’esperienza non solo lo coinvolge in un’avventura intrigante, ma gli permette anche di ritrovare entusiasmo per la vita e di riallacciare i rapporti con Emily.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Trama, cast e quando esce Man on The Inside 2: tutto sulla seconda stagione della serie

Nella seconda stagione, che uscirà a breve, il protagonista sarà impegnato in una nuova indagine che, però, si svolgerà in un contesto diverso. Charles deve infiltrarsi al Wheeler College per smascherare un misterioso ricattatore che minaccia il rettore Jack Berenger (Max Greenfield). Le indagini lo portano a sospettare del miliardario ed ex allievo Brad Vinick (Gary Cole), ma la situazione si complica quando incontra Mona (Mary Steenburgen), l’insegnante di musica dal carattere brillante, risvegliando in lui sentimenti inattesi. Paradossalmente, potrebbe essersi innamorato proprio della persona che deve incastrare. Intanto, Emily (Mary Elizabeth Ellis), la figlia di Charles, scopre una nuova passione ispirata dal padre, e Julia (Lilah Richcreek Estrada) si riconnette con una figura importante del suo passato.

Nel cast della seconda stagione, oltre a Ted Danson, troviamo:

Mary Steenburgen

Gary Cole

Max Greenfield

Mary Elizabeth Ellis

Lilah Richcreek Estrada

Stephanie Beatriz

Michaela Conlin

Lisa Gilroy

Stephen McKinley Henderson

Madison Hu

Sam Huntington

Jason Mantzoukas

Constance Marie

Linda Park

David Strathairn

Jill Talley.

A Man on The Inside 2 uscirà in streaming su Netflix il 20 novembre 2025.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche