A Man on the Inside 2 si farà e ha già una data di uscita su Netflix. La serie comedy-mistery, creata da Mike Schur e ispirata al documentario cileno The Mole Agent, ha conquistato il pubblico sin dal suo debutto, il 21 novembre 2024. Al centro della trama c’è il professor in pensione Charles, interpretato da Ted Danson, che dopo la morte della moglie intraprende un’insolita carriera da detective. La sua prima missione lo porta in una casa di riposo, la Pacific View, ma nella seconda le sue avventure saranno ancora più esaltanti.

A Man on the Inside 2: la data d’uscita della seconda stagione della serie Netflix

La data d’uscita di A Man on the Inside 2 è il 20 Novembre 2025. La prima stagione, composta da otto episodi, si è conclusa con la risoluzione del caso Pacific View e la fine del periodo di Charles nella struttura. Ma, come anticipato nel finale, la sua avventura come investigatore amatoriale è appena iniziata. L’investigatrice privata Julia, che ha ingaggiato Charles, si trova infatti di fronte a un nuovo caso apparentemente "impossibile". Tuttavia, la sua assistente Megan le suggerisce il nome dell’unica persona perfetta per il lavoro: Charles.

La trama dettagliata della seconda stagione

Netflix ha già confermato i dettagli della nuova indagine, che si svolgerà in un contesto completamente diverso. Charles avrà il compito di infiltrarsi al Wheeler College per smascherare un misterioso ricattatore che minaccia il rettore, Jack Berenger (Max Greenfield). Le indagini lo porteranno a indagare sul miliardario Brad Vinick (Gary Cole), un ex allievo che ha proposto una donazione alla scuola.

La missione si complica quando Charles incontra la spumeggiante insegnante di musica Mona (Mary Steenburgen). La sua gioia di vivere risveglia in Charles sentimenti che credeva perduti, ma c’è un colpo di scena: Charles potrebbe essersi innamorato proprio della persona che è stato incaricato di incastrare.

Nel frattempo, le vite di altri personaggi prendono una svolta: la figlia di Charles, Emily (Mary Elizabeth Ellis), scopre una nuova passione ispirata dal padre, mentre Julia (Lilah Richcreek Estrada) si riconnette con una figura importante del suo passato.

Il cast della serie

Oltre a Danson, Steenburgen, Cole, Greenfield, Ellis ed Estrada, il cast comprende Stephanie Beatriz, Michaela Conlin, Lisa Gilroy, Stephen McKinley Henderson, Madison Hu, Sam Huntington, Jason Mantzoukas, Constance Marie, Linda Park, David Strathairn e Jill Talley.

