A Knight of the Seven Kingdoms, su HBO Max la serie è già un successo: ecco perché sta facendo parlare proprio tutti

Debutta oggi in streaming il nuovo prequel dell’amatissima serie Il Trono di spade tra tornei, intrighi, segreti e inclusività: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Proprio oggi, lunedì 19 gennaio 2026, debutta anche in Italia sulla nuova piattaforma streaming HBO Max la serie A Knight of the Seven Kingdoms, il tanto atteso prequel del Trono di spade tratto dal ciclo di novelle Il cavaliere dei Sette Regni di George R.R. Martin. Ambientata circa 90 anni prima degli eventi di Game of Thrones, la serie conserva elementi fantasy con una prospettiva più intima delle terre di Westeros: racconti di cavalleria, amicizia e ambizione con l’immancabile sguardo all’inclusività. Questa prima stagione, composta da sei episodi con uscite settimanali, è solo l’inizio di una narrazione che sta già facendo parlare tutti: vediamo qualche dettaglio in più.

A Knight of the Seven Kingdoms, i personaggi LGBTQ+ della nuova serie

Ad accendere immediatamente l’entusiasmo dei fan verso questa nuova e attesissima serie prequel, è stato un dettaglio in particolare: la presenza di personaggi LGBTQ+ e la conseguente inclusività di questo nuovo prodotto seriale. Seguendo i racconti originali dai quali è tratto il progetto televisivo, troviamo infatti un personaggio dichiaratamente gay: Daemon II Blackfyre, figlio di Daemon Blackfyre. Lo stesso autore delle novelle ha confermato questo dettaglio, e non si esclude nemmeno l’idea che i produttori televisivi possano espandere o adattare ulteriormente la presenza di personaggi queer nel cast televisivo, seguendo precedenti esempi della saga, come alcune scelte effettuate proprio in House of the Dragon.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel cast di questa imperdibile serie troviamo Peter Claffey nei panni di Ser Duncan l’Alto (Dunk), il cavaliere errante protagonista della storia; così come Dexter Sol Ansell come Aegon Targaryen (Egg), giovane principe Targaryen in incognito e scudiero di Dunk. Al cast si uniscono anche Daniel Ings, Shaun Thomas, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Finn Bennett e molti altri artisti.

La serie prequel del Trono di spade: la trama tra cavalieri, conflitti e colpi di scena

La serie A Knight of the Seven Kingdoms racconta l’epico percorso di Ser Duncan l’Alto (Dunk), un cavaliere errante di umili origini che decide di intraprendere la carriera di cavaliere per sfidare le proprie insicurezze e il destino. Dopo la morte del suo mentore, Dunk parte alla volta del torneo di Ashford Meadow, sperando di guadagnarsi fama e appoggio. Lungo il cammino, incontra Egg, un ragazzo dal passato segreto (che si rivelerà essere il futuro re Aegon V Targaryen) che diventa suo scudiero. Le avventure di Dunk ed Egg si intrecciano ben presto con la politica fragile del regno Targaryen, ancora scosso dalle conseguenze della ribellione dei Blackfyre e dalla lotta per il potere tra casate nobili.

