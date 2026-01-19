A Knight of the Seven Kingdoms è un flop? Le recensioni sono spiazzanti Le prime recensioni di A Knight of the Seven Kingdoms preannunciano un nuovo grande successo per HBO: ecco il punteggio di debutto su Rotten Tomatoes

Il secondo spin-off di Game of Thrones della HBO, A Knight of the Seven Kingdoms, è già un successo su Rotten Tomatoes. Il primo dei sei episodi, in uscita oggi, lunedì 19 gennaio 2026, potrebbe mancare di duelli dinastici e psicologici e di bestie sputafuoco, ma l’affascinante coppia centrale formata da Ser Duncan l’Alto (Peter Claffey) e Egg (Dexter Sol Ansell) rende la visione altrettanto piacevole, secondo i critici. E grazie alle numerose recensioni che circolano, la serie ha debuttato con un punteggio dell’84% sul sito.

A Knight of the Seven Kingdoms, le prime recensioni della nuova serie TV HBO

Tante le recensioni fatte da chi aveva potuto già vedere il primo degli episodi della nuova serie HBO. Il critico Neil Armstrong della BBC lo ha definito "una vera delizia dall’inizio alla fine", affermando anche che è la versione più "divertente" di Westeros che i fan abbiano visto "da molto tempo, forse in assoluto". Ma non è tutto, perché il critico ha poi definito "brillante" l’alchimia tra i due attori protagonisti: "Si potrebbe pensare che lavorino insieme in una coppia in stile Stanlio e Ollio da decenni, eppure Claffey – un corpulento ex giocatore di rugby – recita solo da un paio d’anni e questo è il suo primo ruolo da protagonista.", ha fatto poi notare. Ad essere esaltato è soprattutto l’umorismo che trapela da questo primo episodio "fatto con leggerezza e un fascino che trasuda.", si legge, "C’è comicità fisica, umorismo asciutto e un’assurdità quasi alla Monty Python."

Anche Empire Magazine si è espresso sul debutto di A Knight of the Seven Kingdoms, sottolineando come le immagini siano state "girate in modo splendido e raffinato, in particolare, le angolazioni di ripresa con vista dall’elmo, un po’ fangose, delle scene di giostra si rivelano un punto di forza." L’articolo ne esalta poi, nuovamente, i protagonisti e la morale cavalleresca espressa nell’episodio. Su Polygon poi, A Knight of the Seven Kingdoms ha ricevuto applausi per "l’eccellente lavoro sui personaggi e l’ambientazione" che la rendono "un facile punto di partenza per i neofiti di Game of Thrones e una rinfrescante scoperta per i fan più accaniti".

Il nuovo spin-off di Game of Thrones è già un successo

GamesRadar+ ha invece menzionato, nella sua recensione, il lavoro fatto dallo showrunner Ira Parker nel creare "una storia risonante, a tratti drammatica e sempre sentita", che prende la sua forza dai familiari elementi di Game of Thrones, riuscendo comunque ad emergere come contenuto a sé e indipendente. Altri elogi per la dinamica tra Claffey e Ansell sono emersi su THR, che li ha definiti "un duo comico perfetto", che porta sullo schermo una sintonia "naturale e piacevole.

Le prime recensioni di A Knight of the Seven Kingdoms – da oggi il primo episodio è su HBO Max – confermano, insomma, che la nuova serie HBO, legata al mondo di Game of Thrones, promette di essere un grande successo.

