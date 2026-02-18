A Knight of the Seven Kingdoms, la tensione cresce nel finale: il confronto tra Dunk ed Egg scuote i fan Nel teaser dell'episodio 6 di A Knight of the Seven Kingdoms, la tensioni è palpabile tra Dunk ed Egg

HBO Max è arrivato ormai da un mese in Italia, portando con sé un mix di serie cult, film evento e sport in diretta, tutto su un’unica piattaforma. Dai film in anteprima come A Battle After Another ad amati classici come la saga di Harry Potter e i titoli DC come Superman, passando per le immancabili serie, come la novità internazionale Heated Rivalry e l’offerta di produzioni italiane, che sta andando via via a rimpolparsi, a partire da Portobello di Marco Bellocchio. Una tra le nuove serie che sta destando più interesse è A Knight of the Seven Kingdom, prequel de Il Trono di Spade, che si avvia alla conclusione della sua prima stagione con l’episodio 6, del quale il teaser trailer presenta alcune rivelazioni.

Le anticipazioni (spoiler!) dal sesto episodio: il finale della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms!

Nel teaser dell’episodio finale (il sesto, e ultimo della stagione 1) il clima è tutto fuorché celebrativo: Dunk (Peter Claffey) appare frastornato e in piena crisi dopo la morte di Baelor Targaryen (Bertie Carvel), mentre Egg (Dexter Sol Ansell) prova a restare ancorato a una certezza, chiedendo di continuare a essere il suo scudiero. Dunk però sembra voler tagliare i ponti con la famiglia reale, come se l’esperienza appena vissuta gli avesse tolto qualsiasi voglia di "orbite" Targaryen. La tensione cresce anche perché Baelor non era solo un alleato: era l’erede al Trono di Spade e in tanti lo immaginavano come un sovrano capace. Il fatto che Dunk sia uscito vivo dal Trial of Seven mentre Baelor no lo lascia con un peso addosso difficile da gestire.

A complicare ulteriormente le cose c’è Lyonel Baratheon (Daniel Ings), che nel teaser lo incalza e lo rimette al suo posto, accusandolo di esaltare Baelor oltre misura e liquidando il suo gesto come una battaglia combattuta contro uomini che avrebbero dovuto proteggerlo, quindi senza un vero rischio. Lyonel spinge anche su un’ombra più grande: parla di una guerra in arrivo e di una possibile "forza" da costruire insieme, con l’idea che le conseguenze di oggi possano trasformarsi in qualcosa che travolge tutti (si accenna anche alla possibilità che si tratti della seconda Ribellione Blackfyre). Intanto, sul fronte familiare, il principe Maekar (Sam Spruell) accetta che Egg prosegua l’addestramento pur affrontando il lutto per il fratello, ma il ragazzo pone un punto fermo: vuole essere scudiero solo di Dunk. Ed è qui che arriva la frase che suona come una linea tracciata: "Chiedo perdono, mio lord, ma credo di aver chiuso con i principi."

In un altro scambio, Egg colpisce Dunk dove fa più male: "Forse non sei il cavaliere che pensavo", segnale che nel finale la serie vuole stringere il cerchio sul significato della cavalleria e sulle vere intenzioni dei nobili del Westeros. Il finale della stagione 1 uscirà il 22 febbraio 2026 su HBO e HBO Max, e la serie è già stata rinnovata per una stagione 2.

A Knight of the Seven Kingdoms è la nuova serie di Game of Thrones

Ambientata circa 90 anni prima degli eventi di Game of Thrones, la serie conserva elementi fantasy con una prospettiva più intima delle terre di Westeros: racconti di cavalleria, amicizia e ambizione con l’immancabile sguardo all’inclusività. Questa prima stagione, composta da sei episodi con uscite settimanali, è solo l’inizio di una narrazione che sta già facendo parlare tutti. La serie A Knight of the Seven Kingdoms racconta l’epico percorso di Ser Duncan l’Alto (Dunk), un cavaliere errante di umili origini che decide di intraprendere la carriera di cavaliere per sfidare le proprie insicurezze e il destino. Dopo la morte del suo mentore, Dunk parte alla volta del torneo di Ashford Meadow, sperando di guadagnarsi fama e appoggio.

Lungo il cammino, incontra Egg, un ragazzo dal passato segreto (che si rivelerà essere il futuro re Aegon V Targaryen) che diventa suo scudiero. Le avventure di Dunk ed Egg si intrecciano ben presto con la politica fragile del regno Targaryen, ancora scosso dalle conseguenze della ribellione dei Blackfyre e dalla lotta per il potere tra casate nobili.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

