A Knight of the Seven Kingdoms 2: la seconda stagione rischia di deludere le aspettative La seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è in arrivo, ma i dettagli rivelati dallo showrunner potrebbero non soddisfare le aspettative dei fan.

HBO

In Italia è finalmente disponibile A Knight of the Seven Kingdoms, la nuova serie ambientata nel mondo di Game of Thrones, grazie a Sky/NOW e HBO Max. Terzo capitolo del franchise, la serie si colloca cronologicamente tra House of the Dragon e la serie originale, coprendo circa un secolo di storia di Westeros. La prima stagione ha raccontato le avventure di Dunk e Egg, conquistando i fan con la sua narrazione fedele ai racconti di George RR Martin. Ora si parla già della seconda stagione, ma le prime anticipazioni potrebbero non accontentare tutti.

Quando e come tornerà A Knight of the Seven Kingdoms

La seconda stagione è già in produzione in Irlanda del Nord e, secondo lo showrunner Ira Parker, manterrà lo stesso numero di episodi della prima: sei in totale. Tuttavia, Parker ha avvertito che la storia potrebbe essere raccontata su una scala più ristretta rispetto alla stagione precedente, concentrandosi maggiormente sui dettagli dei personaggi e delle loro relazioni.

L’inflazione e i costi di produzione più elevati hanno influenzato le scelte creative: alcune scene che richiederebbero esterni non possono essere girate a Belfast, a causa del periodo di siccità in cui sarà ambientata la nuova stagione. Ciò ha reso necessario spostare le riprese in location più soleggiate e prive di acqua, aumentando ulteriormente i costi. Nonostante le difficoltà, Parker assicura che il lavoro sul set è stimolante e promette una stagione diversa, forse addirittura migliore della prima, con nuove sfide e sorprese per i fan più appassionati.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms ha adattato il racconto The Hedge Knight, introducendo il giovane cavaliere Dunk e il suo apprendista Egg. La seconda stagione, invece, si ispira al secondo libro della saga, The Sworn Sword, un racconto di circa 80 pagine che sarà adattato in sei episodi di 30-40 minuti ciascuno. Questa struttura permette agli sceneggiatori di seguire fedelmente la trama originale senza aggiungere storyline extra, mantenendo intatta l’essenza dei personaggi e delle loro avventure. La serie continuerà a esplorare le vicende di Dunk, impegnato a trovare fama e fortuna come cavaliere errante, e il suo rapporto con Egg, già elemento chiave della narrazione.

Pur con alcune restrizioni produttive e una scala narrativa più contenuta, la stagione 2 si conferma un appuntamento imperdibile per i fan della saga, pronta a esplorare nuovi dettagli della storia di Westeros e a offrire momenti emozionanti che rispettano lo spirito dei racconti di George RR Martin.

