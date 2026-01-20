Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

A Knight of the Seven Kingdoms 2: la seconda stagione rischia di deludere le aspettative

La seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è in arrivo, ma i dettagli rivelati dallo showrunner potrebbero non soddisfare le aspettative dei fan.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

A Knight of the Seven Kingdoms: prime recensioni e punteggio Rotten Tomatoes della serie
HBO

In Italia è finalmente disponibile A Knight of the Seven Kingdoms, la nuova serie ambientata nel mondo di Game of Thrones, grazie a Sky/NOW e HBO Max. Terzo capitolo del franchise, la serie si colloca cronologicamente tra House of the Dragon e la serie originale, coprendo circa un secolo di storia di Westeros. La prima stagione ha raccontato le avventure di Dunk e Egg, conquistando i fan con la sua narrazione fedele ai racconti di George RR Martin. Ora si parla già della seconda stagione, ma le prime anticipazioni potrebbero non accontentare tutti.

Quando e come tornerà A Knight of the Seven Kingdoms

La seconda stagione è già in produzione in Irlanda del Nord e, secondo lo showrunner Ira Parker, manterrà lo stesso numero di episodi della prima: sei in totale. Tuttavia, Parker ha avvertito che la storia potrebbe essere raccontata su una scala più ristretta rispetto alla stagione precedente, concentrandosi maggiormente sui dettagli dei personaggi e delle loro relazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’inflazione e i costi di produzione più elevati hanno influenzato le scelte creative: alcune scene che richiederebbero esterni non possono essere girate a Belfast, a causa del periodo di siccità in cui sarà ambientata la nuova stagione. Ciò ha reso necessario spostare le riprese in location più soleggiate e prive di acqua, aumentando ulteriormente i costi. Nonostante le difficoltà, Parker assicura che il lavoro sul set è stimolante e promette una stagione diversa, forse addirittura migliore della prima, con nuove sfide e sorprese per i fan più appassionati.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms ha adattato il racconto The Hedge Knight, introducendo il giovane cavaliere Dunk e il suo apprendista Egg. La seconda stagione, invece, si ispira al secondo libro della saga, The Sworn Sword, un racconto di circa 80 pagine che sarà adattato in sei episodi di 30-40 minuti ciascuno. Questa struttura permette agli sceneggiatori di seguire fedelmente la trama originale senza aggiungere storyline extra, mantenendo intatta l’essenza dei personaggi e delle loro avventure. La serie continuerà a esplorare le vicende di Dunk, impegnato a trovare fama e fortuna come cavaliere errante, e il suo rapporto con Egg, già elemento chiave della narrazione.

Pur con alcune restrizioni produttive e una scala narrativa più contenuta, la stagione 2 si conferma un appuntamento imperdibile per i fan della saga, pronta a esplorare nuovi dettagli della storia di Westeros e a offrire momenti emozionanti che rispettano lo spirito dei racconti di George RR Martin.

Potrebbe interessarti anche

A Knight of the Seven Kingdoms, su HBO Max la serie è già un successo con i personaggi lgbtq+: sta facendo parlare proprio tutti

A Knight of the Seven Kingdoms, su HBO Max la serie è già un successo: ecco perché sta facendo parlare proprio tutti

Debutta oggi in streaming il nuovo prequel dell’amatissima serie Il Trono di spade t...
A Knight of the Seven Kingdoms: prime recensioni e punteggio Rotten Tomatoes della serie

Game of Thrones, la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms è un flop? Le recensioni spiazzanti

Le prime recensioni di A Knight of the Seven Kingdoms preannunciano un nuovo grande ...
HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

HBO Max: quando arriva in Italia e da che ora sarà disponibile il nuovo abbonamento streaming

A che ora e da quando sarà disponibile in Italia il nuovo portale di streaming di pr...
Game of Thrones, i sequel su Jon Snow e Arya e il prequel su Aegon: il futuro della saga

Game of Thrones, tutti i film in arrivo: dal sequel su Jon Snow e Arya al prequel su Aegon

Ecco tutto ciò che ci aspetta nel futuro di Game of Thrones, tra film in sviluppo, s...
Euphoria 3, svelata la data di uscita della terza stagione della serie con Zendaya

Addio alle serie HBO su Sky: dal Trono di Spade a Euphoria, cosa cambia davvero dopo la rottura con Warner

Dal 1° gennaio 2026 Sky e Warner Bros. Discovery si separano: le serie HBO migrano s...
Sergio Castellitto ed Emanuela Fanelli

HBO Max è già un successo nel bel paese: arrivano nuove serie italiane con Fanelli e Castellitto e tanti altri

Tutte le novità imperdibili tra serie, film, produzioni originali italiane e grandi ...
Prime Video e Warner Bros Discovery firmano accordo di distribuzione per HBO Max

Amazon Prime Video, accordo segreto con Warner Bros per HBO Max: cosa vedremo in esclusiva in Europa

Prime Video porta HBO Max in Europa: nuovi contenuti esclusivi e imperdibili. Gli ab...
HBO Max arriva in Italia: film, serie, sport, abbonamenti e prezzi

Una nuova piattaforma sbarca in Italia: serie cult, film campioni d'incassi e sport in diretta. Ecco abbonamenti e prezzi

Da gennaio 2026 HBO Max arriva in Italia: serie cult, film campioni d’incassi e spor...
House of the Dragon, svelata la durata della serie: ecco quante stagioni avrà

House of the Dragon, svolta clamorosa per la serie: quanto durerà davvero la saga dei Targaryen

La saga dei Targaryen si avvia verso il traguardo: HBO conferma la durata della seri...

Personaggi

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
gioia-spaziani

Gioia Spaziani
Edoardo Miulli

Edoardo Miulli
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963