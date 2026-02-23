A Knight of the Seven Kingdoms è migliore di The Pitt? Il fenomeno fantasy vince contro il medical drama più amato di HBO La serie prequel vola in vetta con oltre 13 milioni di spettatori per episodio, mentre The Pitt continua la sua crescita come medical drama del momento.

Negli ultimi giorni A Knight of the Seven Kingdoms ha conquistato il primato degli ascolti su HBO, riuscendo a superare anche l’amatissima The Pitt. Secondo i dati più recenti resi noti da HBO e riportati dalla stampa statunitense, la serie prequel de Il Trono di Spade sta registrando una media di quasi 13 milioni di spettatori per episodio, superando i circa 12 milioni della seconda stagione della serie medical. Un risultato storico che rende A Knight of the Seven Kingdoms uno dei debutti più forti nella storia della piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery. Ma scopriamo tutti i dettagli.

A Knight of the Seven Kingdoms, il prequel de Il Trono di spade conquista tutti

A Knight of the Seven Kingdoms, la nuovissima serie prequel di Il Trono di Spade, ha debuttato il 18 gennaio 2026 in streaming su HBO e HBO Max, registrando fin da subito un successo incredibile. La serie, tratta dalle celebri novelle Tales of Dunk and Egg di Martin, racconta le avventure itineranti di un onesto cavaliere e del suo giovane scudiero tra tornei, pericoli e drammi umani; un mix che ha conquistato il pubblico così tanto da raggiungere in pochissimo tempo la vetta, superando anche altre serie amatissime, segno di una stagione televisiva straordinariamente competitiva per HBO.

Dal punto di vista degli ascolti, A Knight of the Seven Kingdoms ha aumentato la propria audience in maniera costante puntata dopo puntata, con il quinto episodio che ha raggiunto circa 9,2 milioni di spettatori nei primi tre giorni. E se questi sono stati i risultati ottenuti fino a questo momento, il finale di stagione che andrà in onda il 22 febbraio non potrà che portare la serie a un traguardo veramente storico.

The Pitt, il medical drama in continua crescita

Nonostante il piccolo sorpasso da parte del prequel fantasy, The Pitt resta un fenomeno di grande forza per la rete. La serie medical, interpretata da Noah Wyle nel ruolo del Dr. Michael "Robby" Robinavitch, ha debuttato nel gennaio 2025 con un’ottima accoglienza e ha confermato il proprio successo con la seconda stagione, in onda dall’inizio del 2026. Ambientata nel fittizio Pittsburgh Trauma Medical Center, la trama segue i medici e lo staff durante turni di emergenza intensi e complessi, raccontando casi clinici ad alto rischio ma anche le dinamiche umane tra colleghi e pazienti.

Con la seconda stagione The Pitt è cresciuta del 50% dal punto divista degli ascolti e, settimana dopo settimana, continua a crescere consolidando la sua base di fan. Il sesto episodio ha raggiunto 7 milioni di spettatori negli Stati Uniti nei primi tre giorni dalla messa in onda e la serie è già stata rinnovata per una terza stagione. A questo punto, HBO non può che essere enormemente fiera del successo dei suoi prodotti.

