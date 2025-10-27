"Più pauroso di tanti film horror": su Netflix questo film ha scalato le classifiche ed è stato criticato dal Pentagono Questo nuovo film approdato su Netflix a fine ottobre ha già scalato le classifiche ed è stato definito "più spaventoso di molti film horror"

Se il genere horror non è nelle vostre corde ma volete comunque guardare un film che vi tenga col fiato sospeso, tra tensione e terrore, su Netflix è approdata una pellicola che è stata definita dalla BBC "più paurosa di tanti film horror" ed ha già scalato la classifica dei film, piazzandosi al primo posto.

Netflix lancia il film perfetto per gli amanti della tensione (ed è diretto da un premio Oscar!)

Parliamo di A House of Dynamite, film presentato in anteprima all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, diretto dalla regista premio Oscar Kathryn Bigelow, che conosciamo per film come Zero Dark Thirty, nonché prima donna ad aver conquistato l’ambita statuetta dorata per la miglior regia nel 2010 con The Hurt Locker. Già queste premesse ci fanno capire che A House of Dynamite è un prodotto di qualità, che promette colpi di scena, cosa che d’altronde la trama conferma.

Il film inizia con l’evento più temuto dai governi: i radar della base militare di Fort Greely, in Alaska, rilevano il lancio di un missile nucleare in avvicinamento verso il territorio statunitense. L’obiettivo stimato è Chicago, e l’impatto distruggerebbe oltre 10 milioni di persone. Ciò che però spiazza il governo è il fatto che il missile in questione non sia rivendicato: nessuno sa, insomma, chi l’abbia lanciato, né perché. Si scatena dunque il panico nell’apparato di sicurezza nazionale, che deve trovare una soluzione a questa imminente tragedia. Una corsa contro il tempo ricca di tensione e suspense, che è raccontata attraverso tre punti di vista differenti.

Perché A house od dynamite è stato criticato dal Pentagono

Come detto, A House of Dynamite ha già scalato la classifica dei film, ottenendo un grandissimo successo da parte del pubblico. C’è però da dire che il Pentagono ha criticato la pellicola, in particolare una sua scena definita "imprecisa". Stando a quanto riporta La voce di New York, l’attenzione sarebbe ricaduta sull’incapacità, nel film, delle difese missilistiche statunitensi di abbattere un missile balistico intercontinentale. Questo importante dettaglio raccontato nella pellicola ha scaturito la risposta della Missile Defense Agency (MDA), che si occupa proprio dell’intercettazione terrestre in Alaska e California. Con un memorandum interno del 16 ottobre, ottenuto dal servizio di stampa internazionale Bloomberg News, la MDA ha parlato di "scena inaccurata", sottolineando che la capacità di neutralizzazione nella realtà è nettamente superiore rispetto a quanto mostrato.

