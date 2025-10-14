Trova nel Magazine
9-1-1, anticipazioni settima stagione: Bobby e Athena sull'orlo di una crisi

La celebre serie torna su Rai 2 con 10 nuove puntate ad alta adrenalina e ricche di colpi di scena.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Tutto pronto su Rai 2 per la settima stagione di 9-1-1. A partire da mercoledì 15 ottobre il pubblico italiano potrà seguire il nuovo ciclo di emergenze, drammi umani e momenti ad alta tensione tra vigili del fuoco, paramedici e agenti di polizia di Los Angeles.

Questa stagione si presenta con una struttura classica ma alcune particolarità interessanti: 10 episodi in totale e uno d’apertura intitolato "Abandon Ships", nel quale Bobby e Athena affrontano un disastro in mare durante la luna di miele, mettendo in crisi i loro ruoli familiari e professionali.

L’appuntamento è su Rai 2, ogni mercoledì sera, dal 15 ottobre, con 9-1-1 stagione 7, ma se volete saperne di più e conoscere tutti i dettagli, trovate tutto nel Video!

