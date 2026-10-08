Nord Sud Ovest Est: dove eravamo rimasti con la storia degli 883? La nascita e le paure del mito in un riassunto della prima stagione della serie In occasione dell'arrivo della seconda stagione della serie basata sulla storia della duo di Pavia, ripercorriamo le tappe dei primi episodi

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Non il solito racconto biografico, quanto una storia di amicizia, sogni e provincia, narrata con ironia, nostalgia e una colonna sonora impossibile da dimenticare: Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 è stata una delle sorprese più piacevoli del 2024. Il 9 ottobre 2026, in eslusiva su Sky e in streaming su Now TV arriva la seconda stagione, sottotitolata Nord Sud Ovest Est, e per l’occasione vogliamo ripercorrere le tappe de Hanno ucciso l’uomo ragno e capire dove eravamo rimasti, in modo tale da arrivare preparati al nuovo appuntamento di Max e Mauro.

Hanno ucciso l’uomo ragno: dove eravamo rimasti con la storia degli 883?

"E io questa come la ballo?". Con queste parole, pronunciate da Mauro mentre ascolta la cassetta di Come Mai, ci lasciavamo al termine di Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883. E con queste esatte parole ci ritroveremo all’inizio di Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie creata da Sydney Sibilia. Nella prima tornata di episodi abbiamo fatto la conoscenza di Max Pezzali e Mauro Repetto (interpretati da Elia Nuzzolo e da Oscar Matteo Giuggioli), due ragazzi accomunati dalla stessa, incredibile passione per la musica. Dalle prime cassette registrate quasi per gioco è nato il progetto diventato poi gli 883, mentre intorno a loro si muovevano gli amici di sempre, la famiglia, la provincia pavese e soprattutto Silvia (Ludovica Barbarito), ragazza della quale Max è ossessionato.

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Max e Mauro, dopo alcuni concerti improbabili, tentativi andati a monte e piani sempre più ambiziosi, arrivano a Milano nella speranza di impressionare Claudio Cecchetto (Roberto Zibetti), produttore discografico e fondatore di Radio Deejay. L’uomo intuisce le potenzialità del duo e li mette sotto contratto. Fatto il primo, grande salto e pubblicato il primo singolo, però, i due devono ancora capire la loro dimensione e, soprattutto, Mauro deve ritagliarsi un proprio ruolo sul palco (visto che non sa suonare strumenti e che a cantare è Max).

Da Pavia al primo album: cosa aspettarci da Nord Sud Ovest Est

Tornati a casa, i due hanno l’intuizione che gli cambia la carriera: trasformare la loro vita quotidiana, le amicizie, le ragazze e le piccole frustrazioni della provincia in canzoni capaci di parlare a un’intera generazione. Da qui nasce Hanno ucciso l’uomo ragno, che diventa un vero e proprio tormentone nell’estate del 1992, con gli 883 che diventano in brevissimo un fenomeno nazionale. Con il successo arrivano tuttavia anche le prime complicazioni: Max si è riavvicinato a Silvia e ha scelto di dare spazio alla loro relazione, mentre Mauro ha cominciato a interrogarsi sul proprio posto all’interno del duo. Il finale all’Aquafan di Riccione rappresenta una vera e propria consacrazione, ma porta con sé anche i germi di quella che sarà l’inevitabile rottura: gli 883 sono ormai delle star e Max è apparso sempre più determinato a scrivere nuove canzoni, mentre Mauro è sembrato meno sicuro che quel ruolo fosse davvero il suo sogno.

La nuova stagione, Nord Sud Ovest Est, inizierà proprio da qui: Max ha trovato la sua voce artistica, Mauro deve capire quale sia il suo futuro negli 883. L’amicizia resta, ma qualcosa sta cambiando, e il successo che sembrava essere il coronamento del loro sogno diventa l’inizio di una nuova fase, fatta di responsabilità, ambizioni e inevitabili tensioni. Nord Sud Ovest Est arriva in esclusiva su Sky e in streaming su Now TV a partire dal 9 ottobre 2026.

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