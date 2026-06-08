Nord Sud Ovest Est, il teaser trailer e la fine della leggenda degli 883 dopo la sofferta separazione nella serie Sky Original
La seconda stagione della serie di Sydney Sibilia sarà anche l'ultima, e concluderà l'epico viaggio di Max Pezzali e Mauro Repetto assieme
È online da poche ore il teaser ufficiale di Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie sugli 883 diretta da Sydney Sibilia. Una stagione che farà anche da conclusione per la storia, arrivando al momento in cui Mauro Repetto, sempre intepretato da Matteo Oscar Giuggioli, darà l’addio alla band separandosi da Max Pezzali, anche lui nuovamente col volto di Elia Nuzzolo. Una serie che racconterà un anno incredibile per il duo, quello del secondo album e della definitiva conferma come una delle band più di successo del periodo, ma anche l’inizio della fine di una storia leggendaria. Come sempre vi lasciamo il teaser trailer di Nord Sud Ovest Est in calce a questo articolo.
Il teaser di Nord Sud Ovest Est, la stagione 2 della serie sugli 883
"Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993", afferma Max Pezzali all’inizio del teaser di Nord Sud Ovest Est. L’anno che ha per sempre cambiato l’esistenza sua e di Mauro Repetto, quella della riconferma col secondo disco, nuovi amori, concerti e il sogno dell’America. Guardando la sinossi ufficiale, infatti, è facile farsi un’idea di dove vorrà andare a parare questa seconda, e ultima, stagione: "L’epico finale della storia degli 883. È il 1993 e Max e Mauro sono primi in classifica. Ma tra loro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? Dalla Milano della moda partiranno verso l’America che sognavano da ragazzini. Cosa troveranno, laggiù?"
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Il cast di Nord Sud Ovest Est e quando esce la serie
Il cast di questa seconda stagione conferma ovviamente il ritorno dei due protagonisti. Max e Mauro sono sempre interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.Tornano anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo) e Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).
Sono previsti 10 episodi, con Sydney Sibilia sempre alla regia alternandosi con Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. La produzione è affidata a Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay. Occorrerà aspettare ancora un po’, tuttavia, per potere scoprire (o riscoprire, nel caso aveste vissuto in prima persona quegli anni) la conclusione della storia di Max e Mauro. Nord Sud Ovest Est, infatti, esc il prossimo 9 ottobre, sempre in esclusiva su Sky oppure in streaming su Now TV: qui sotto vi lasciamo il teaser trailer ufficiale.
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