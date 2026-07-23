Nord Sud Ovest Est: la serie su Max Pezzali e gli 883 rischiava di non essere fatta
In occasione del Giffoni Film Festival, il regista e il cast hanno raccontato diversi aneddoti sulla genesi dello show, alcuni anche molto divertenti
Il prossimo 9 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV, arriverà Nord Sud Ovest Est, seconda stagione della serie su Max Pezzali, Mauro Repetti e gli 883, la parte conclusiva del racconto sulla genesi e sull’evoluzione dello storico duo. In occasione del Giffoni Film Festival, i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli e il regista Sydney Sibilia hanno raccontato alcuni aneddoti sulla serie, anticipando anche ciò che vedremo nei nuovi episodi.
Nord Sud Ovest Est – La serie sugli 883 rischiava di non farsi
"La conclusione della storia, l’epico finale, rispetto alla prima stagione è ancora più divertente, più romantica, fa molto più ridere ed è ancora più punk perché non ci siamo proprio regolati e quindi aspettatevi di tutto…", ha raccontato Sydney Sibilia. Il regista, tornando con la memoria ai primissimi momenti della gestazione della serie, ha ricordato, scherzando, come il provino di Matteo Oscar Giuggioli avesse quasi "mandato a monte" lo show. "Quando gli venne chiesto di cantare, il risultato fu così poco convincente da fargli pensare, scherzando, che forse la serie non si sarebbe più fatta. Grazie anche al lavoro con Ciro Caravano dei Neri per Caso, però, l’attore è riuscito a costruire un’interpretazione molto convicente", ha rivelato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tornando alla stagione 2 della serie sugli 883, ha aggiunto che: "si racconta il grande romanzo di formazione di questi due ragazzi e la sfida più difficile: diventare grandi dopo il successo". La serie ha anche diverse tematiche in comune con alcuni dei lavori passati di Sibilia. "Mi affascinano i personaggi che lottano contro un destino sfavorevole, contro i mulini a vento e cercano un modo per ribaltarlo. Ancora una volta, come in "Smetto quando voglio" e in "L’incredibile storia dell’isola delle Rose" o in "Mixed by Erry", si tratta di outsider, di persone che trovano un modo geniale e imprevedibile per affermarsi, per "fregare" il sistema. Storie di sogni impossibili", ha detto.
Nuzzolo e Giuggioli amici inseparabili: quando esce Nord Sud Ovest Est
I due giovani protagonisti hanno condiviso 24 ore al giorno per 7 mesi, diventando davvero amici per la pelle. Secondo loro, la canzone più rappresentativa degli 883 è "Non me la menare". Per Elia, la prova più impegnativa è stata la scena in cui Max vede un fantasma: "Ci sono molte scene divertenti, ma in quella dovevo reagire all’apparizione di un fantasma, una difficoltà oggettiva per un attore".
La serie in 8 puntate riparte dal 1993, l’anno dell’album che consacrò definitivamente gli 883, e prosegue il percorso iniziato con Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, tra le produzioni Sky Original più viste di sempre. Tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto), Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina). Nord Sud Ovest Est esce in esclusiva su Sky il 9 ottobre 2026.
Potrebbe interessarti anche
Nord Sud Ovest Est, il teaser trailer e la fine della leggenda degli 883 dopo la sofferta separazione nella serie Sky Original
La seconda stagione della serie di Sydney Sibilia sarà anche l'ultima, e concluderà ...
Il ritorno degli 883 con Nord Sud Ovest Est: le prime immagini (da urlo) della serie
Dopo lo straordinario successo di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, è ora il turno di Nord ...
Amadeus, che colpo rifare il Festivalbar: la mossa furba di Max Pezzali che ci porta indietro nel tempo. E ci dice che non siamo mai cambiati
Il Festivalmax gioca sull'effetto nostalgia e riporta Amadeus sul maxi-schermo con l...
Nord Sud Ovest Est, torna la serie tv sugli 883: le prime immagini di ‘Pezzali’ e ‘Repetto’ nella seconda stagione
Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione della serie che raccon...
Sanremo 2027, l’assist (al miele) di Cecchetto per Stefano De Martino: “Prima di lui solo anziani, è tornato il coraggio”
Il dj e producer, scopritore di talenti del calibro di Jovanotti e Fiorello, ha spie...
Max Pezzali vince con la nostalgia: chiude il tour dei record con una tappa (speciale) a Locarno. E si prepara per tornare nel 2027
L'ex frontman degli 883 ha chiuso idealmente la sua estate negli stadi con uno spett...
Fiorello e Laura Pausini ‘rubano la scena’ a Max Pezzali: il video (virale) durante il concerto all’Olimpico. Cosa hanno fatto
Nel corso della prima delle due serate (sold-out) a Roma, lo showman e la cantante h...
Max Pezzali fa la storia a San Siro, show da urlo (e record) tra Amadeus e la ‘curva vip’ con Berrettini e Chiara Ferragni
Il cantante ha chiuso il tour 2026 con 680mila biglietti venduti e tantissimi amici ...