Nord Sud Ovest Est: la serie su Max Pezzali e gli 883 rischiava di non essere fatta In occasione del Giffoni Film Festival, il regista e il cast hanno raccontato diversi aneddoti sulla genesi dello show, alcuni anche molto divertenti

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Il prossimo 9 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV, arriverà Nord Sud Ovest Est, seconda stagione della serie su Max Pezzali, Mauro Repetti e gli 883, la parte conclusiva del racconto sulla genesi e sull’evoluzione dello storico duo. In occasione del Giffoni Film Festival, i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli e il regista Sydney Sibilia hanno raccontato alcuni aneddoti sulla serie, anticipando anche ciò che vedremo nei nuovi episodi.

Nord Sud Ovest Est – La serie sugli 883 rischiava di non farsi

"La conclusione della storia, l’epico finale, rispetto alla prima stagione è ancora più divertente, più romantica, fa molto più ridere ed è ancora più punk perché non ci siamo proprio regolati e quindi aspettatevi di tutto…", ha raccontato Sydney Sibilia. Il regista, tornando con la memoria ai primissimi momenti della gestazione della serie, ha ricordato, scherzando, come il provino di Matteo Oscar Giuggioli avesse quasi "mandato a monte" lo show. "Quando gli venne chiesto di cantare, il risultato fu così poco convincente da fargli pensare, scherzando, che forse la serie non si sarebbe più fatta. Grazie anche al lavoro con Ciro Caravano dei Neri per Caso, però, l’attore è riuscito a costruire un’interpretazione molto convicente", ha rivelato.

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Tornando alla stagione 2 della serie sugli 883, ha aggiunto che: "si racconta il grande romanzo di formazione di questi due ragazzi e la sfida più difficile: diventare grandi dopo il successo". La serie ha anche diverse tematiche in comune con alcuni dei lavori passati di Sibilia. "Mi affascinano i personaggi che lottano contro un destino sfavorevole, contro i mulini a vento e cercano un modo per ribaltarlo. Ancora una volta, come in "Smetto quando voglio" e in "L’incredibile storia dell’isola delle Rose" o in "Mixed by Erry", si tratta di outsider, di persone che trovano un modo geniale e imprevedibile per affermarsi, per "fregare" il sistema. Storie di sogni impossibili", ha detto.

Nuzzolo e Giuggioli amici inseparabili: quando esce Nord Sud Ovest Est

I due giovani protagonisti hanno condiviso 24 ore al giorno per 7 mesi, diventando davvero amici per la pelle. Secondo loro, la canzone più rappresentativa degli 883 è "Non me la menare". Per Elia, la prova più impegnativa è stata la scena in cui Max vede un fantasma: "Ci sono molte scene divertenti, ma in quella dovevo reagire all’apparizione di un fantasma, una difficoltà oggettiva per un attore".

La serie in 8 puntate riparte dal 1993, l’anno dell’album che consacrò definitivamente gli 883, e prosegue il percorso iniziato con Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, tra le produzioni Sky Original più viste di sempre. Tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto), Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina). Nord Sud Ovest Est esce in esclusiva su Sky il 9 ottobre 2026. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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